カンニング竹山（54）が9日放送されたフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」に出演。過去お世話になった占い師を明かした。

今回は番組初の「ナイト散歩」。上野を歩いた。「デリア」という婦人服やウィッグなどを扱うお店に入店。平成ノブシコブシ吉村崇と竹山はウィッグと婦人服をそれぞれ購入し、着て上野を歩いた。

ロケ終盤のビアガーデンで竹山は「上野の母」とイジられ、ゲストの王林の手相を占ってボケた。「アンタこないだ別れたね。33歳でどうしてもほれる男が現れる」と占い師を演じた。

竹山の高度な占い師のモノマネに有吉は「なんでうまいか知ってる？生前の細木数子と仲良かった」と暴露し笑った。竹山は「それでもソフトにやったよ」と補足した。

竹山は「王林ちゃんの手をパンってたたいたでしょ、あれ先生のパクリ」と明かした。有吉は「（竹山が細木さんの）家行ったことある」と暴露。竹山は「俺ずっと（占いを）横で見てた」と語った。

有吉は「細木さんって竹山さんのことかわいがってたの、見る目ないだろ」と笑った。竹山は「かわいがってもらったから。先生乾杯」と夜空にジョッキを傾けた。