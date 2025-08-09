大人のオシャレ →【上下しまむら】でOK！ 即真似したい♡「カジュアルコーデ」

夏のコーデに迷ったら、オシャレ感度が高いインフルエンサーの着こなしを真似してみて。今回は【上下しまむら】で作る、@0yukik0さんの大人のカジュアルコーデを紹介します。こなれ見え & トレンド感UPが叶いそうな、ベストやジャケットを取り入れた季節感のあるレイヤードスタイルをピックアップしました。

モノトーンカラーで統一して甘さ控えめに

白タンク × 黒パンツにふわっとエアリー感のあるチュールベストを投入すれば、グンと着映え感がアップします。@0yukik0さんのようにアメリカンスリーブのタンクトップでヘルシーな肌見せをすると、夏らしい爽やかな雰囲気をまとえそう。甘めのチュールアイテムを使ったコーデも、モノトーンで統一することで大人ムードにシフトできます。

ジャケット × スウェパンでこなれ感のある大人コーデに

きれいめのジャケットは、ルーズなスウェットパンツと合わせることでこなれ感のある旬顔コーデに仕上がります。繊細なレース素材のジャケットは、一点投入で品のよさを格上げできそう。重たく見えがちなモノトーンコーデは、程よい肌見せで抜け感をプラスするのがポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@0yukik0様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M