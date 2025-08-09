【真夏のインフィニットブースト祭 第3弾「ウイングガンダム」参戦】 8月20日 実装予定

バンダイナムコエクスペリエンスは、AC用アクション「機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 インフィニットブースト」において、「真夏のインフィニットブースト祭」第3弾として「ウイングガンダム」を8月20日より実装する。

「ウイングガンダム」は、「新機動戦記ガンダムW」に登場するヒイロ・ユイがパイロットを務めるMS。本作では、高出力のバスターライフルを携え、バード形態で敵機に強襲を仕掛ける2,000コストの万能機となっている。メイン射撃は、バスターライフルから照射ビームを発射する。さらに、メイン射撃をチャージすることで、次のバスターライフルを使用する攻撃が強化される。

また特殊射撃では、デュオが駆る「ガンダムデスサイズ」が、レバー入力の有無で2種類の異なる援護を行なう。ビームサイズを用いた格闘攻撃を行なう「ガンダムデスサイズ」と連携し、敵機を追い詰めることができる。特殊格闘では、バード形態へ変形し、敵機に向かって突撃する。アクション中にのみ行なえる多彩な技を使いこなし、真正面から急襲しよう。

【「機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 インフィニットブースト」新規参戦機体｜ウイングガンダム【BNXP公式】】

ヒイロ・ユイ

ウイングガンダム

機体参戦ラッシュ！ 「ウイングガンダム」参戦決定！

