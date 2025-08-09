まるで身につけるアート！ 【ピエール アルディ】の芸術的なアイテムたち
アートへの愛情を感じさせる、独創的なデザインのシューズやバッグを多数発表している【ピエール アルディ】。鮮やかな色の組み合わせが印象的な、メゾンを象徴する「アルファ」シリーズやデイリーに活躍するスニーカーをご紹介します。
きれいめスタイルにもフィットする、モダンなシルバーの「スタートスニーカー」
「スタートスニーカー」\114,400
80年代のスタイルにインスパイアされた「スタートスニーカー」は、モダンでカジュアル、都会的なスタイルを演出するデザイン。異素材のモノクロームコンビに、さりげないグラフィックのディテールを加え、コンテンポラリーな印象に。足首まで覆う長めの裏地なしシュータンが、若々しい雰囲気をプラスします。ジュアルなファッションはもちろん、きれいめスタイルにもフィットする、汎用性の高い一足です。
2WAYで持てる「アルファ」シリーズの最新作「アルファ パッド」
「アルファ パッド ハンドバッグ」[縦14×横22×マチ7cm]\178,200
【ピエール アルディ】の代名詞ともいえる、アートからデザインインスピレーションを得た「アルファ」シリーズの最新作「アルファ パッド」。レザーキルティング素材で表現された丸みのあるフォルムが特徴で、メインポケットは前後に分かれ、見た目以上に収納力抜群。ショルダーストラップが付属しているので、ショルダーバッグとしても活躍します。
計算されたカラーバランスマジックに酔いしれる「アルファポーチ」
「アルファポーチ」[縦14×横18.5×マチ3cm]各\72,600
「アルファポーチ」は、取り外し可能なショルダーストラップが付いたフラット型の封筒型ポーチ。体に沿うような柔らかな素材かならなるアイコニックなデザインで、スタイリングのスパイスになります。スマホとカードケースが入る容量があり、様々なシーンでの活躍が期待できます。
身につけられるアートのような【ピエール アルディ】のアイテムで、スタイリングをクラスアップさせては。
※価格はすべて税込みです