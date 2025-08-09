洗練されたミニマルデザインで魅せる！【アディダス】のスニーカーがAmazonで販売中！
毎日履きたくなる心地よさ！【アディダス】のスニーカーがAmazonで販売中！
レトロなバイブス。フレッシュなソウル。70年代のテニスシューズをヒントに、グランドコートがクリーンでコンテンポラリーなデザインに生まれ変わった。このバージョンは、ソフトなスエードオーバーレイとアディダスのプリントシューレースを採用。
クラシックなコート系スタイルを採用し、シンプルながらも日常に馴染むデザインとなっている。
Cloudfoamのインソールが柔らかなクッション性を発揮し、長時間の歩行でも快適さを維持する。
フェイクレザー素材を使用したアッパーは、見た目の上品さと耐久性を兼ね備えている。
スリーストライプスのアクセントが効いたベーシックなデザインで、幅広いスタイルに合わせやすい。
