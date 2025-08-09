将棋日本シリーズJTプロ公式戦2回戦第1局が8月9日、静岡市の「「ツインメッセ静岡」で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）が佐々木勇気八段（31）に106手で勝利した。準決勝進出を決めた藤井竜王・名人は、10月12日に行われる東海大会で渡辺明JT杯覇者（41）―山崎隆之九段（44）戦の勝者と対戦する。

【映像】藤井七冠VS佐々木八段 終局後の表情

今期の竜王戦で2期連続の激突が決まっている両者が、日本シリーズ静岡大会を舞台に激戦を繰り広げた。注目の一戦は、振り駒で佐々木八段の先手番に決定。後手の藤井竜王・名人が後手に構えると、佐々木八段は右四間飛車を志向した。

意欲的に仕掛けて独創的な世界観を見せる佐々木八段に対し、藤井竜王・名人は冷静に対応。攻め合いから藤井竜王・名人は大駒を使って先手陣にプレッシャーをかけ、主導権を握ることに成功した。佐々木八段も簡単には折れずに猛攻を仕掛けていったが、藤井竜王・名人との差が詰まることはない。最後は藤井竜王・名人が鮮やかに押し切り、勝利を飾った。

勝利した藤井竜王・名人は、「かなり攻め込まれる展開になり、苦しいような感じもしていたが、（終盤で）攻めることができるようになり好転したのかなと思う」と一局を総括。一方、敗れた佐々木八段は「うまい攻め方があるかと思っていたが、その技術が足らず、攻め合いで負けてしまった」と振り返っていた。

この結果、藤井竜王・名人は準決勝への進出が決定。2年ぶり3回目の優勝に向けて、大きく前進をした。次戦は10月12日に予定されている東海大会で、渡辺JT杯覇者 対 山崎九段戦の勝者と対戦する。

JTプロ公式戦は前年覇者、タイトルホルダー、賞金ランキング上位者から12人が選出されるトップ棋士たちによるトーナメント戦。持ち時間は各10分、切れたら1手30秒未満、各5分の考慮時間。

