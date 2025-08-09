太っ腹すぎ…WayV・シャオジュン、誕生日にファン240人へ火鍋をごちそう！神対応が話題

ボーイズグループWayV（ウェイションブイ）のシャオジュンが、自身の誕生日を記念してファンに食事を振る舞うという太っ腹なイベントを開催し、話題を集めている。

シャオジュンは8月7日、ソウルにある火鍋専門レストランを丸ごと貸し切り、「XIAOJUN BIRTHDAY - Dinner Event」を開催。抽選で選ばれたファン240人に、自腹で食事をプレゼントした。

所属事務所SMエンターテインメントによると、シャオジュンに関するクイズに多く正解した公式ファンクラブ会員の中から抽選で240人を招待したという。

当初、シャオジュンはイベント会場に一時的に登場してファンに挨拶する予定だったが、実際には最初から最後まで会場に滞在。ファン一人ひとりにソースを作ってあげたり、手打ち麺を振る舞ったりと、特別な時間をともに過ごした。

また、各テーブルごとに注文可能な金額が設定されていたものの、シャオジュンは「金額を気にせず好きなだけ注文してほしい」と呼びかけ、最終的にすべての食事代を自ら支払ったと伝えられている。

イベント終了後には、地面に届きそうなほど長いレシートを首にかけた“認証ショット”を自身のSNSに投稿し、ファンの笑いと感動を誘った。

さらに、シャオジュンが所属するWayVは、最近ソウルで開催されたコンサートの際に、宿舎で食事の世話をしてくれる管理人を招待するなど、心温まる行動でも注目を集めている。

なお、WayVはソウルを皮切りに、名古屋、大阪、横浜、福岡を含むアジア14都市で、2度目となるコンサートツアーを開催中だ。