一瞬で村を飲み込む“土石流”　150人超を救助も…5人死亡、行方不明者50人超か　集中豪雨の影響　インド

インド北部の山間部で5日、豪雨により発生した土石流が集落を飲み込む瞬間をカメラが捉えた。映像では、猛烈な勢いで斜面を下る濁流が建物を飲み込んでいた。

この災害でこれまでに5人が死亡、50人以上の行方不明者が出ているという。

豪雨の影響で発生した土石流が山間部の集落直撃

インド北部の山間部で5日、集落をのみ込むほどの大災害が発生し、甚大な被害が出ている。

現地では、斜面をものすごい勢いで茶色い濁流が駆け降りていた。集中豪雨による大規模な土石流が起きた瞬間をカメラが捉えていた。

映像では真下にある集落に向け、力いっぱい口笛を吹いて必死に避難を呼び掛けていたが、土石流は建物を直撃してしまった。多くの家屋が巻き込まれ、大量の土煙が上がっていた。

一瞬で集落を飲み込み50人以上が行方不明…死者も

集落は一瞬にして、土石流に飲み込まれた。その様子はどうなっているのか。

撮影者は、「村の中心部が押し流され、道路も埋まってしまいました」と話した。

為す術なく、土石流の直撃を受けた建物は土砂に埋まり、屋根を覗かせるのみだった。被害が甚大で150人以上が救助されたが、多くの人が濁流に飲み込まれた。

これまでに少なくとも5人が死亡し、50人以上の行方が分からなくなっている可能性があり、当局が捜索活動を続けている。

（「イット！」 8月6日放送より）