◆プロボクシング ▽１３２ポンド（約５９・８キロ）契約１０回戦 堤駿斗―カイス・アシュファク（１６日＝日本時間１７日、サウジアラビア・リヤド）

日本男子初の世界ユース選手権優勝を含むアマチュア１３冠のＷＢＡスーパーフェザー級３位・堤駿斗（２６）＝志成＝が、サウジアラビアでの次戦に向け９日、成田空港発の航空機で出発した。１２月にも予定される世界初挑戦への前哨戦と位置づけ「こういう試合だからこそ勝ち方にこだわりたい。１２月が世界戦のつもりでこの試合も準備してきた。見ている人にも納得してもらえるように、すっきりした勝ち方でアピールしたい」と意気込みを語った。

５９・８キロ契約１０回戦でカイス・アシュファク（３２）＝英国＝と対戦する。アシュファクは２０１６年リオ五輪にも出場しているアマエリート。プロ戦績１３勝（５ＫＯ）３敗１分け。サウスポーのテクニシャンだ。

「相手は元オリンピック代表でうまい選手。自分はオリンピックに出ていないが、そういった選手をしっかり倒して、『自分はもうそういうレベルじゃないんだよ』というのをいろんな人にアピールできればいいかなと思います」

５月１１日、東京・大田区総合体育館でハイメ・アルボレダ（パナマ）を３回ＴＫＯで下して以来のリングとなる。今回の試合に向け、日本ライト級２位・今永虎雅（大橋）、同級１０位・高橋麗斗（パンチアウト）らとスパーリングを重ねてきたという。

プロでは初の海外での試合。「日本をアピールするため、シューズとガウンを分かりやすくしました」と準備も整えている。試合まで１週間以上あるが、すでに減量も「ほぼほぼ落としている」状態。いつも計量後のリカバリーとして食べている“勝負メシ”のうなぎは用意していないが、日本からカステラ、大福餅、切り餅などを持参する。

堤は弟・麗斗（２２）＝志成＝とともに、サウジアラビア政府直轄プロジェクト「リヤド・シーズン」を運営する同国総合娯楽庁トゥルキ・アラルシク長官がオーナーを務める米専門誌「ザ・リング」とアンバサダー契約を締結している。

今回の興行では、堤の試合のほか、ヘビー級１２回戦で１２戦全勝（１０ＫＯ）のホープ、ＷＢＯ同級１位モーゼス・イタウマ（英国）が、ディリアン・ホワイティ（英国）と対戦。ＷＢＡ世界フェザー級タイトルマッチでは王者ニック・ボール（英国）が同級５位サム・グッドマン（オーストラリア）の挑戦を受ける。