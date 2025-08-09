◇MLB マリナーズ3-2レイズ(日本時間9日、T-モバイル・パーク)

イチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）の米国野球殿堂入りを祝して、マリナーズが本拠地Tーモバイル・パークで「イチロー殿堂入りウィークエンド」が開催されました。

この日は、「イチロー ジャージナイト」として、シーズン最多安打記録（262安打）を達成した2004年のレプリカユニホームが観客に配付。先着2万人にグッズが配られました。

試合前の始球式では、イチローの通訳アラン・ターナーさんが登場。さらにキャッチャーを務める“イチロー”の名前がアナウンスされ、観客から大歓声が沸き起こります。

イチロー氏はターナーさんのボールをキャッチし、2人はがっちり握手。ファンの声援にも手を振って応えながらグラウンドを後にしました。

翌日には、マリナーズの背番号「51」永久欠番セレモニーが控えており、イチロー氏は殿堂入り式典で披露した英語スピーチを再び予定とのこと。地元ファンの前でどんなメッセージを伝えるのか注目されます。また日本時間11日にはイチロー氏が始球式でマウンドに上がる予定です。