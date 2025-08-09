8月9日、中京競馬場で行われた6R・中京スポニチ賞（3歳上2勝クラス・芝1400m）は、永島まなみ騎乗の3番人気、スリールミニョン（牝3・栗東・高橋康之）が勝利した。1/2馬身差の2着にアドマイヤジェイ（牡6・栗東・友道康夫）、3着にジュンゴールド（牡4・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは1:21.0（良）。

1番人気で菱田裕二騎乗、タガノアンファン（牡3・栗東・石坂公一）は9着、2番人気で川田将雅騎乗、カンシン（牡3・栗東・西園翔太）は8着敗退。

今年12勝目

永島まなみ騎手が手綱を取った3番人気スリールミニョンが、渾身の騎乗で鮮やかな勝利を飾った。スタートから迷いなく2番手を確保すると、直線では激しい叩き合いを制し、半馬身差でゴール板を駆け抜けた。この勝利でスリールミニョンは通算3勝目。いずれも永島騎手とのコンビで挙げており、抜群の相性を改めて証明した。同騎手はこれで今年12勝目。

スリールミニョン 9戦3勝

（牝3・栗東・高橋康之）

父：ミスターメロディ

母：ルミノハレブタイ

母父：クロフネ

馬主：福盛訓之

生産者：笹川大晃牧場