大泉洋「ビックラこいた」ドーナツまた食べたい…家族と行くも行列で「速攻却下」される
俳優の大泉洋（52歳）が、8月5日に放送されたバラエティ番組「おにぎりあたためますか」（北海道テレビ）に出演。食べて「ビックラこいた」ドーナツをまた食べたいと思い、家族を誘ってみたものの、「もう並び（行列）見て速攻却下」されたとボヤいた。
番組は現在、“全国制覇3週目 東京の旅”として、2015年以来となる東京の旅を放送中。いまや北海道に次ぐ“第二の故郷”と言える東京で、大泉洋と戸次重幸がオススメの店を紹介していく。
その中で、今回は大泉が「いまや有名。ポピュラーと言ってもいい。ただ、北海道で放送する番組で東京を取材するときに、あってイイものだと思う。いかにもでしょ？ 東京に行ったらこれ食べたい！っていう」として、東京・原宿で大行列を作るドーナツ店「I'm donut ?」を紹介した。
「I'm donut ?」は都内で数店舗あるが、原宿の店舗のみで販売されているドーナツがあり、今回はそれを食べることに。
大泉は「私もね、そんなにドーナツを食べなくてもいい、という人でした。…ところが、この『I'm donut ?』を食べてビックラこきまして。どの店舗も行列なんです。今回、私がご紹介する『I'm donut ?』は普通の『I'm donut ?』じゃないんです。（普段甘いモノを食べない）戸次さんに、普通の『I'm donut ?』食べてないのに、この一個上のドーナツを食べさせても…違いがわからないかもしれないですけど」とコメント。
そして「今回、私がプレゼンしたいのは、（原宿店だけで食べられる）“揚げたて”がコンセプトの『I'm donut ?』なんですね。さっきディレクターから聞いたら、“揚げたて”と呼ばず、“覚めたて”と呼ぶんですか」「私ね、何度も、普通の『I'm donut ?』もいただいてたんです。それで『原宿店が今度オープンする。そこのコンセプトが『なるだけ揚げてすぐを食べて欲しいというコンセプトなので、ぜひ今度、大泉さん食べてみて』って言われて食べたんです。オープンしたその日か、プレオープンかな？ …ビックラこきました。（今まで食べていた『I'm donut ?』の味とは）また違う。それが僕、忘れられなくて。原宿のほう、青山のこの辺来るたびに行きたい。けど誰も…行ってくれないの。家族でも、この間、表参道で買い物して、『ここまで来たら揚げたてのI'm donut ?食べよ？』って行くんだけど、もう並び見て速攻却下。（妻は）『帰ろ？ 並んでる。ダメだ、無理』」と、なかなか食べる機会が訪れないとぼやいた。
