È±¥¢¥Ã¥×¡õ¥¹¡¼¥Ä¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß»Ñ¤«¤é°ìÊÑ¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Îµ¼ÔÌò¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö½÷Í¥¤¬ÊÌ¥É¥é¥Þ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¡¢Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ð¤ä¤«¤ÊÈ±¤ò¤ª¤í¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÄ³¤Í£¡£¡Ö¼Â¤Ï!!¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È6ÆüÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÂè5ÏÃ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¤¬Êó¹ð¤·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌÄ³¤¤¬¥¢¥É¥ì½÷³Ø±¡¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤Î¸ÜÌäÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¡Ä¥¢¥É¥ì¤Î¸ÜÌä¤¬ÌÄ³¤Í£¤¸¤ã¤ó(¾Ð)¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢ÌÄ³¤Í£½Ð¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤±!?!?¡×¡Ö¤®¤ç¤¨¡¼ ÌÄ³¤Í£¤µ¤ó¤Ã!¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤Þ¤¿¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¹¤®¤Æ±Ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¸ú²Ì²»ÌÄ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î»þ¤È°ã¤¤²á¤®¤Æ¤¤¤ÆÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ´Á³°õ¾Ý°ã¤¦¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¤Ï¹À¥¤¹¤º¤ò¼ç±é¤Ë2016Ç¯Ž¤18Ç¯¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¾å¤Î¶ç¡¦²¼¤Î¶ç¡¦·ë¤Ó¡Ý¡×3Éôºî¤¬±Ç²è²½¡£ÌÄ³¤¤Ï¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý·ë¤Ó¡Ý¡×(18Ç¯)¤Ë¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£