ÆÃ¹¶¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î°ä¸À¤ò¸½Ìò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¡ÄKBCÄ¹²¬¥¢¥Ê¡Ö¤É¤¦¤«Ê¿ÏÂ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×ÂçÅáÀöÊ¿ÏÂµÇ°´Û¤Ç13Æü¤ËÏ¯ÆÉ²ñ¡¡
Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦Ï¯ÆÉ²ñ¤ÎÆÉ¤ß¼ê¤Ë
¡¡KBC¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¤ÎÄ¹²¬Âç²í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦Ï¯ÆÉ²ñ¤ÎÆÉ¤ß¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹²¬¥¢¥Ê¤Ï¡Ú¤ª¤·¤é¤»¡Û¤ÈÂê¤·¡Ö#ÂçÅáÀöÊ¿ÏÂµÇ°´Û¤Ë¤ÆÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¦Ï¯ÆÉ²ñ¤ÎÆÉ¤ß¼ê¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8/13(¿å)11»þ¡Á¤È14»þ¡Á¤Î2Éô¤Ç¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÆþ´ÛÎÁ¤Î¤ß¤Ç¤´Æþ¾ìÄº¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖËèÇ¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«Ê¿ÏÂ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÆÃ¹¶¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î°ä¸À¤âÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ê¿Æü¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤âÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÆÃ¹¶¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤â¤ä¤Ï¤êÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎºÐ¤À¤È»×¤¦¤È¶»¤¬¶ì¤·¤¤¡×¡Ö´ÛÆâ¤Ï¶õ½±¤ÈÆÃ¹¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖÅö»þÅìÍÎ°ì¤ÎÈô¹Ô¾ì¤¬ÂçÅáÀö¤Ë¤¢¤Ã¤¿Îò»Ë¤¬Ê¬¤«¤ëµÇ°´Û¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ·´ÃÞÁ°Ä®¤Ë¤¢¤ëÂçÅáÀöÊ¿ÏÂµÇ°´Û¤Ï¡¢µìÆüËÜÎ¦·³¶å¼·¼°ÀïÆ®µ¡¤äµìÆüËÜ³¤·³Îí¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂçÀïÃæ¤Î»ñÎÁÌó1800ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£