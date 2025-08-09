出身と聞いてすごいと思う「静岡の公立進学校」ランキング！ 2位「浜松北高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
静岡県には、進学実績や伝統から「出身と聞いてすごい」と思われる公立の進学校が複数存在します。知名度と実力を兼ね備え、多くの支持を集めたのは、いったいどの学校だったのでしょうか。
All About ニュース編集部では、全国の20〜60代の男女148人を対象に、「出身と聞いてすごいと思う静岡の公立進学校」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
※本調査は全国148人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「偏差値は静岡ではトップで、実際に有名な難関大学への合格実績も多く、部活動でも結果を出しているので凄いです」（50代女性／広島県）、「有名人を多く輩出しているから、特に好きなのはピアニストの上原ひろみです」（50代男性／静岡県）、「難関大学への合格者が多く、県内外で高く評価されているためです」（30代女性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「静岡高等学校は難関大学へ進学する生徒が多いです。それだけに、この学校の出身と聞くと、すごいと感心します」（60代男性／新潟県）、「偏差値が70ほどある優秀な高校である」（50代男性／徳島県）、「その名を聞くだけで『おっ』と感じさせる説得力があります」（40代女性／滋賀県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、全国の20〜60代の男女148人を対象に、「出身と聞いてすごいと思う静岡の公立進学校」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：浜松北高等学校／21票2位は「浜松北高等学校」でした。県西部の名門校として知られ、文系・理系を問わず、多くの難関大学への合格実績を誇る進学校です。活躍する卒業生の存在や、有名大学への合格者数の多さから、「出身」と聞くと印象に残る学校として評価されています。
回答者からは「偏差値は静岡ではトップで、実際に有名な難関大学への合格実績も多く、部活動でも結果を出しているので凄いです」（50代女性／広島県）、「有名人を多く輩出しているから、特に好きなのはピアニストの上原ひろみです」（50代男性／静岡県）、「難関大学への合格者が多く、県内外で高く評価されているためです」（30代女性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
1位：静岡高等学校／89票1位は「静岡高等学校」でした。静岡県を代表する進学校で、東京大学や京都大学などの難関大学への合格実績も豊富です。部活動にも力を入れており、文武両道の姿勢が評価されて、「出身」と聞いてすごいと感じる人が多いようです。
回答者からは「静岡高等学校は難関大学へ進学する生徒が多いです。それだけに、この学校の出身と聞くと、すごいと感心します」（60代男性／新潟県）、「偏差値が70ほどある優秀な高校である」（50代男性／徳島県）、「その名を聞くだけで『おっ』と感じさせる説得力があります」（40代女性／滋賀県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)