【そうめんのマンネリ打破】つけ汁の人気アレンジ3選！おろしトマト・豆乳梅・もずく
暑い日の食卓に欠かせないそうめん。でも毎日となると、どうしてもマンネリ気味に……。
そこで、定番メニューにひと工夫♪ そうめんの楽しみ方が広がる、アレンジつゆ3種を紹介します。どれもヘルシーなので、ダイエット中の人にもおすすめです。
『おろしトマトだれ』のレシピ
生トマトのフレッシュさがたまらない！
材料（2人分）
トマト（大）……1個（約200g）
青じその葉……5〜6枚
〈A〉
めんつゆ（2倍濃縮）……1/4カップ
オリーブオイル……大さじ1
作り方
（1）ボールにトマトをすりおろし、〈A〉を加えて混ぜる。器に盛り、青じそをちぎってのせる。
『豆乳梅だれ』のレシピ
梅干しの酸味で豆乳がメリハリのある味に。
材料（2人分）
豆乳（成分無調整）……3/4カップ
梅干し（塩分12％）……2個
きゅうり……1/2本（約40g）
めんつゆ（2倍濃縮）……1/4カップ
作り方
（1）梅干しは種を取って果肉を包丁でたたく。きゅうりは長さ4cmのせん切りにする。ともにボールに入れ、豆乳、めんつゆを加えてよく混ぜる。
『もずくとろろだれ』のレシピ
せん切りしょうががいい仕事をします。
材料（2人分）
もずく（味つき）……1パック（約60g）
長いも……5cm（約80g）
しょうがのせん切り……1/2かけ分
めんつゆ（2倍濃縮）……1/4カップ
作り方
（1）長いもは皮をむいて縦に4等分に切り、ポリ袋に入れて袋の上からめん棒でたたく。
（2）ボールに長いも、もずく、めんつゆを入れて混ぜる。器に盛り、しょうがを加える。
いつもの味がぐっと新鮮に！ 今年の夏、ぜひ試してみてください。