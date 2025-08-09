【そうめんのマンネリ打破】つけ汁の人気アレンジ3選！おろしトマト・豆乳梅・もずく

暑い日の食卓に欠かせないそうめん。でも毎日となると、どうしてもマンネリ気味に……。

そこで、定番メニューにひと工夫♪ そうめんの楽しみ方が広がる、アレンジつゆ3種を紹介します。どれもヘルシーなので、ダイエット中の人にもおすすめです。

『おろしトマトだれ』のレシピ

生トマトのフレッシュさがたまらない！

材料（2人分）

トマト（大）……1個（約200g）

青じその葉……5〜6枚

〈A〉

めんつゆ（2倍濃縮）……1/4カップ

オリーブオイル……大さじ1

作り方

（1）ボールにトマトをすりおろし、〈A〉を加えて混ぜる。器に盛り、青じそをちぎってのせる。

『豆乳梅だれ』のレシピ

梅干しの酸味で豆乳がメリハリのある味に。

材料（2人分）

豆乳（成分無調整）……3/4カップ

梅干し（塩分12％）……2個

きゅうり……1/2本（約40g）

めんつゆ（2倍濃縮）……1/4カップ

作り方

（1）梅干しは種を取って果肉を包丁でたたく。きゅうりは長さ4cmのせん切りにする。ともにボールに入れ、豆乳、めんつゆを加えてよく混ぜる。

『もずくとろろだれ』のレシピ

せん切りしょうががいい仕事をします。

材料（2人分）

もずく（味つき）……1パック（約60g）

長いも……5cm（約80g）

しょうがのせん切り……1/2かけ分

めんつゆ（2倍濃縮）……1/4カップ

作り方

（1）長いもは皮をむいて縦に4等分に切り、ポリ袋に入れて袋の上からめん棒でたたく。

（2）ボールに長いも、もずく、めんつゆを入れて混ぜる。器に盛り、しょうがを加える。

いつもの味がぐっと新鮮に！ 今年の夏、ぜひ試してみてください。

（『オレンジページ』2025年8月2日号より）