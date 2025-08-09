俳優の玉木宏（45）が8日放送の日本テレビ系「ニノさんとあそぼ」（後7・00）にゲスト出演。意外すぎる苦手なものを明かす場面があった。

この日はMCの二宮和也と仲良しゲストとして出演。大好きなハラミを食べたいという玉木の希望で、絶品ハラミ爆食ツアーを行った。

進行の陣内智則が「休みの日は朝5時に起きて子供のお弁当作りをしてる」と説明。共演者から「完璧すぎる」との声が上がる中、玉木は「最近はちょっと遅くてもちゃんと対応できるようになったんですけど、5時半から6時には絶対起きてる。（お弁当の担当は）必ず。東京にいればですけどね」と明かした。

吉村崇が「休日はどんなスケジュールになるの？」と質問。玉木は「休日はその弁当作るとこから始まって、子供を送って、そのまま柔術行って。昼過ぎまでやって、また迎えに行くって感じですね。送り迎えは全部やります」とさらり。

MCの二宮和也が「自分のために使っていいよってなったら、何したいの？」と聞くと、玉木は「全部柔術かな」とキッパリ。「それぐらい行きたいんですよ、道場に。道場に居たい、練習したい」とした。

そんな玉木に「カッコ良すぎない？」との声が上がる中、「何が苦手なんですか？」との声が。玉木は「靴下。靴下苦手です」と告白。「靴下履くのも、履いているのも苦手です」とした。

これに、公私ともに仲良しだという二宮は「ずっとサンダル履いてるもんね」と証言。玉木も「だいたいサンダルですね、冬も。雪の上でもサンダル履いて歩く」と明かし、笑わせた。