◆第３０回エルムステークス・Ｇ３（８月９日、札幌競馬場・ダート１７００メートル、稍重）

北の大地で行われる真夏のダート決戦に１４頭が出走し、５番人気のペリエール（牡５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ヘニーヒューズ）がゴール前で豪快に抜け出し、２馬身半差をつけて重賞２勝目を飾った。２３年６月のユニコーンＳ（当時は東京開催）以来、２年２か月ぶりの勝利。佐々木大輔騎手は６月の函館記念（ヴェローチェエラ）以来の重賞Ｖで、通算重賞５勝目とした。勝ちタイムは１分４３秒５。

同馬は２走前のオアシスＳから佐々木騎手とコンビを組み、前走の大沼Ｓでは２番手から進めて２馬身半差の完勝。連勝で久々の重賞タイトル奪取となった。

１番人気のロードクロンヌ（藤岡佑介騎手）が２着。３着は１０番人気のミッキーヌチバナ（鮫島克駿騎手）が入った。馬連は１０６０円、馬単は２９５０円。３連複は１万６２０円、３連単は６万６８０円となった。

クリストフ・ルメール騎手（トロヴァローレ＝１２着）「スタートでつまずいてポジションを取れなかった。ワンターンの１６００メートルがいい。（初めての）ダートの走りは良かったけど、息が入らず３コーナーでバテました」

丸山元気騎手（テーオードレフォン＝８着）「いきなりペースが上がってきつかった。スタートを決めていいポジションで運べたし、自分の競馬はできた」

池添謙一騎手（ショウナンライシン＝９着）「まくられて引かざるを得ない形になった。スムーズなら、もう少しやれたと思います」

古川吉洋騎手（ヴァルツァーシャル＝１０着）「３コーナーまではひょっとしたら、と思う手応え。そこからは休み明けの分でしょう」

浜中俊騎手（スレイマン＝１１着）「（７歳の）年齢的にも精いっぱい頑張ってくれています」