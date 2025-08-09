俳優の鈴鹿央士（25）が9日、大阪市内で出演舞台「リア王」（11月8〜16日、SkyシアターMBS）の取材会を行った。

女優・大竹しのぶ（68）が“男役”としてタイトルロールを演じることでも話題の大作に、舞台初体験で挑む鈴鹿。「この世界に入ってから漠然と“いつか自分も舞台に”と思っていたけど、まさか一番最初がシェークスピアだとは」とオファーを受けた時の驚きを語った。

共演は大竹の他に宮沢りえ（52）、成田凌（31）、横田栄司（53）ら豪華な面々。「これほど凄い俳優さん方と、僕にとっては1回しかない“初舞台”を経験できるって、こんな幸せなことはない」と武者震いした。

ただ、不安がないわけではない。「分からないことだらけだし、凄い俳優さんだらけで、稽古始まったらどんなだろう？と思うけれど、自分の受け皿を大きくして、本番ではリア王の一員として付いて行くだけじゃなくて、皆さんと一緒に走り抜けられるように頑張りたい」と力を込めた。

演出のフィリップ・ブリーン氏とは昨年、シェークスピアの本場、イギリスで面会。「ボク、声が小さいので…。5分ぐらいしゃべったら“ボイトレ（ボイストレーニング）行ってね”と言われてしまって」と告白。今は少しずつだが仕事の合間に通っているという。

リア王の重臣、グロスター伯爵の嫡子ながら、異母弟・エドマンド（成田）の策略にはめられ家を追われるエドガー役。「メンズノンノ」の大先輩、成田が弟役とあって「僕がお兄ちゃんかあ…」とつぶやいて笑わせたが「どんなにどん底に落ちた時でも、信念とか正義感を貫いていく姿はかっこいいな、と思います」と役に共感した。

もちろん、舞台で大阪に長期滞在するのも初めて。「たこ焼きは絶対に食べたいですね。舞台で地方回るのも初めてなんで、共演者の方々にどうやって過ごすものなのか、も聞いてみたい」と目を輝かせた。