◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第３日（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子シングルス２回戦で世界ランク８位の伊藤美誠（スターツ）は、同１５位の石洵瑶（中国）に２―３で敗れた。石とはジュニア時代も含めて過去２戦２勝だったが、初黒星を喫した。

第１ゲーム（Ｇ）を１１―６で先取したが、バックハンドの精度を欠いて２ゲームを落とした。積極的に回り込みを狙うなど流れを変え、第４Ｇを１１―８で奪取。第５Ｇも７―１０から３連続得点と粘りを見せた。

だが、ゲームオールジュースから回り込んで勝負にいったフォアの強打を待たれて返され、１０―１１から最後はフォアハンドが外れた。「２Ｇ目以降は相手がしっかり私の台に入るようになって、スマッシュやバックハンドの確率がどんどん少なくなってしまって、逆に相手が余裕を持ってしまった。ここまで自分がミスるとは思ってなかった」と敗因を挙げた。

７日の１回戦後にも話していたように、今大会で使用されているボールと卓球台への対応にも苦しんだという。次戦は１４日のヨーロッパスマッシュ。開催地のスウェーデンは２０１８年１１月のスウェーデンＯＰで中国トップ選手に３連勝して優勝するなど、験のいい場所だ。「スウェーデンではすごく久しぶりの大会なので、すごく楽しみ。向こうの気候も多分涼しいと思うので、楽しみながら頑張っていきたい」と切り替えた。