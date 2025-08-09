夏恒例の氷上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス ”Ｍａｇｉｃ ｉｎ ｔｈｅ Ｓｔａｒｓ”」（主催・報知新聞社ほか）の大阪公演が９日、大阪城ホールで開幕した。

１９８１年の初演以来、全世界７５か国以上で上演を続ける氷上ミュージカルショー。今年は輝く星空の下、ジミニー・クリケットと妖精ブルー・フェアリーがきらびやかに開幕を飾り、ミッキーマウスやミニーマウスなどおなじみの人気キャラクターが会場を盛り上げた。

また初めて「アナと雪の女王２」「ウィッシュ」の仲間も登場。「シンデレラ」「塔の上のラプンツェル」「美女と野獣」など、世代を超えて愛されるプリンセスも競演した。陽気な音楽で登場する人気キャラクターに子供たちの大歓声があがり、しっとりとした曲でのデュエットダンスや、高度なリフト、スケーティングにはどよめきと拍手がわき起こった。

会場には、ディズニー作品に登場するキャラクターや、プリンセス、プリンスのコスチューム姿の子どもたちも大勢来場。目の前に現れる憧れのキャラクターたちに大喜びしていた。大阪公演は１７日まで同所で上演される。