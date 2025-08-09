埼玉県行田市で下水道管を点検していた作業員４人がマンホールに転落して死亡した事故は、９日で発生から１週間となる。

作業を受注した土木会社は、業務計画書では安全確保の徹底を明記していたが、現場の作業員は転落防止の保護具などを着用していなかった。安全管理に問題がなかったか、県警は作業工程などを調べている。

事故は２日朝に発生。排水状況を確認しようとした作業員（５３）が転落し、助けようとした他の作業員３人も次々と落ちた。４人はいずれも硫化水素中毒が原因で死亡した。

点検を受注した三栄管理興業（さいたま市浦和区）は報道陣の取材に対し、保護具を身につけていなかった理由について「熱中症対策」だったと説明。酸欠を防ぐマスクは、作業員が現場に持っていかなかったという。

点検は、１月に八潮市で発生した県道陥没事故を受け、国が各自治体に要請したものだった。市によると、該当する下水道管は約４キロあり、現場は経過年数から優先的に点検すべき区間だった。事故のため管内の空洞の有無は確認できなかったものの、市は「５年以内の対策が必要」として国に報告したという。

現場のマンホール付近には献花台が設けられ、８日も花束を手向ける人の姿が見られた。