◆第３０回エルムステークス・Ｇ３（８月９日、札幌競馬場・ダート１７００メートル、稍重）

北の大地で行われる真夏のダート決戦に１４頭が出走し、５番人気のペリエール（牡５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ヘニーヒューズ）がゴール前で豪快に抜け出し、２馬身半差をつけて重賞２勝目を飾った。２３年６月のユニコーンＳ（当時は東京開催）以来、２年２か月ぶりの勝利。佐々木大輔騎手は６月の函館記念（ヴェローチェエラ）以来の重賞Ｖで、通算重賞５勝目とした。勝ちタイムは１分４３秒５。

同馬は２走前のオアシスＳから佐々木騎手とコンビを組み、前走の大沼Ｓでは２番手から進めて２馬身半差の完勝。連勝で久々の重賞タイトル奪取となった。

１番人気のロードクロンヌ（藤岡佑介騎手）が２着。３着は１０番人気のミッキーヌチバナ（鮫島克駿騎手）が入った。昨年２着のドゥラエレーデ（２番人気）は７着に終わった。馬連は１０６０円、馬単は２９５０円。３連複は１万６２０円、３連単は６万６８０円となった。

松山弘平騎手（ドゥラエレーデ＝７着）「スタートでつまずいて落鉄し、ポジションを取れませんでした。勝ち馬の後ろでいい形かなと思いましたが、動けなかったのは落鉄の影響もあったと思う」

横山武史騎手（ウィリアムバローズ＝４着）「５９キロだとスタートダッシュが利かない。この斤量、この枠（大外１４番）で十分過ぎるぐらい馬は頑張ってくれています」

横山和生騎手（ペイシャエス＝５着）「返し馬でもつまずいていた。後ろからエネルギーをためる競馬をしましたが、ラスト５０メートルで硬さが出た。状態が整わなかったですね」

丹内祐次騎手（ブライアンセンス＝６着）「直線で外に振られてしまいました。あれがなければ３着はあったと思います」

丸山元気騎手（テーオードレフォン＝８着）「いきなりペースが上がってきつかった。スタートを決めていいポジションで運べたし、自分の競馬はできた」