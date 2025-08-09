ハロー！プロジェクトの中でも屈指の表現力とライブ力を誇るアンジュルムは、夏の日差しが照りつける国営ひたち海浜公園を舞台に、力強くも華やかなパフォーマンスでフレンズ（LuckyFesの観客）を魅了した。開演前からサウンドチェックの音に合わせて大きなコールが発生。すると舞台袖から円陣の声が漏れ聞こえる。やがてゆっくりと”アンジュルム”の大コールが沸き起こる。期待感が高まる中、メンバーが次々とステージに姿を現すと、会場の温度が一気に上がった。

◆ライブ写真

オープニングを飾ったのは、アンジュルムを代表するナンバーの1つ「大器晩成」。「声出せますか〜？ 始めるぞ！」と声を上げると、8人が上手、センター、下手に分かれて、会場をガンガン煽って会場の熱を一気に引き上げる。最後は《大器晩成》をフレンズとともに大合唱して、会場の一体感はすでにマックスとなった。

「出すぎた杭は打たれない」では、高速でメタリックなサウンドに乗って激しいダンスをくり出しながら、やはりガンガンと会場を焚き付けていく。足をケガしている川名凛はステージ下手に板付き状態でのパフォーマンスだったが、ほかの7人は、時折、川名に絡みながら、彼女の分までといった感じで熱気あふれるパフォーマンスをくり広げていった。

「LuckyFes、ついてこい！」の絶叫から始まった「私、ちょいとカワイイ裏番長」では、さらに激しく歌い踊る。彼女たちの熱演に煽られたフレンズも一緒になって踊り出し、8人と観客席との距離がさらに縮まっていく。続くメジャーデビュー曲「夢見る15歳」では、力強くも感情のこもった歌声が会場全体を包み込む。メンバーが曲の世界観に入り込み、熱く歌い上げる姿は実に凛々しいものだった。

「46億年LOVE」は明るく元気な雰囲気で、メンバーの笑顔と軽快な動きが印象的。エンディングでは”ラッキー”のコール＆レスポンスを巻き起こした。「愛すべきべきHuman Life」では、やはり上手、中央、下手に分かれてフレンズを巻き込み、一体感をさらに高めていく。アウトロではラインダンス風の振り付けを見事に決めたかと思えば、ステージを駆け回る。フロアはもちろん大騒ぎである。

「来てよかったなと思えるライブを届けたい」とMCで決意を語ると後半戦へ。「光のうた」では伸びやかな歌声を響かせる。その透き通るような歌声はひたちなかの大自然によく映えた。

ラストは「夏将軍」。タオルを使ったダイナミックなパフォーマンスで会場のテンションは最高潮に。メンバーがタオルを大きく回し、会場の皆もそれに応えるように一斉に回す光景は圧巻だった。曲が終わる瞬間まで全員が笑顔で駆け抜け、フィナーレにふさわしい爽快感と多幸感を残した。

アンジュルムは、この日も圧倒的な歌唱力とパフォーマンス力を見せつけ、＜LuckyFes’25＞を確実に盛り上げた。会場を巻き込みながら大きなうねりを作り出すようなパフォーマンスは見応えがあり、見事と唸らされるものだった。

取材・文◎竹内伸一

写真◎青木早霞

セットリスト

1.大器晩成

2.出すぎた杭は打たれない

3.私、ちょいとカワイイ裏番長

4.夢見る15歳

5.46億年LOVE

6.愛すべきべきHuman Life

7.光のうた

8.夏将軍

「ABEMA」では、LuckyFesの熱狂ライブステージを、

3日間にわたり無料・独占生中継！

見逃し配信は9月9日(火)23:59までお楽しみいただけます。

https://abema.tv/video/title/556-5

※一部アーティストは視聴対象外です

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

関連リンク

◆BARKS内＜LuckyFes’25＞特設ページ

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルサイト

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルX

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルInstagram

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルTikTok

◆ ＜LuckyFes’25＞オフィシャルYouTube

写真◎青木早霞