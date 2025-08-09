¡Úºå¿À¡Û5Áª¼êÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡Ä¹ºä·ýÌï¤¬Ç¾¤·¤ó¤È¤¦¡¦ÅçÅÄ³¤Íù¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ä¤«¤á¤ºËõ¾Ã¡¡Á°Àî±¦µþ¤é3Áª¼ê¤¬¾º³Ê
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï9Æü¡¢¸¶¸ýÊ¸¿ÎÁª¼ê¡¢Á°Àî±¦µþÁª¼ê¡¢¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¡¢Ä¹ºä·ýÌïÁª¼ê¤ÈÅçÅÄ³¤ÍùÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿Ä¹ºäÁª¼ê¤Ïºòµ¨¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡Ö±¦Éª´ØÀá¶À»ë²¼³êËì¤ª¤è¤Ó¹üÛùÀÚ½ü½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¡¢º£µ¨¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£5Æü¤Ë1·³ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ç¾¤·¤ó¤È¤¦ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤ÎÂÐ¾ÝÁª¼ê¤È¤·¤ÆËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅçÅÄÁª¼ê¤Ïº£µ¨28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.129¤ÎÀ®ÀÓ¡£8Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï8ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬5ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤êº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎËõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1·³ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¸¶¸ýÁª¼ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ7ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢Á°²ó¤Ï7·î26Æü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿Ä¹ºäÁª¼ê¤ÎÂåÂØ»ØÌ¾Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°ÀîÁª¼ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç1·³¤Ç60»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.231¡¢9ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£Á°²ó¤Ï7·î21Æü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï25»î¹ç¤Ç2ËÜÎÝÂÇ14ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.376¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤Ïº£µ¨14»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç6¾¡3ÇÔËÉ¸æÎ¨1.37¤ÎÀ®ÀÓ¡£Á°²ó¤Ï7·î20Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢3²ó62µåÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£