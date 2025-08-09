「スイーツいけるクチになった」大泉洋、甘いモノ苦手な戸次重幸にドーナツ勧めた結果…
俳優の戸次重幸（51歳）が、8月5日に放送されたバラエティ番組「おにぎりあたためますか」（北海道テレビ）に出演。甘いモノが苦手だが、何十年ぶりかに、大泉洋オススメの“流行りのドーナツ”を食べた感想を語った。
番組は現在、“全国制覇3週目 東京の旅”として、2015年以来となる東京の旅を放送中。いまや北海道に次ぐ“第二の故郷”と言える東京で、大泉洋と戸次重幸がオススメの店を紹介していく。
その中で、今回は大泉が大絶賛する甘いモノを紹介する流れとなったが、甘いモノが苦手な戸次はさっそく渋い顔。大泉は「甘いモノって言うだけでこの顔ですから（笑）」と苦笑し、「ディレクターにも言われました。『いやぁ…甘いモノは…シゲちゃんがねぇ…喜ばないんだよねぇ…』みたいな」と語る。
それでも「ただ、これは僕、自信ありますから」とニヤリ。すると、戸次は「あなたさ、コーヒー飲むようになってからさぁ…甘いモノ食うようになったよね」と指摘、大泉が「そうです、はい（笑）」と認めると、戸次は不服そうに「やめてもらえる？？」と大きめの声でクレームをつけた。
大泉は「私、スイーツいけるクチになったんで」とコメント。戸次は「スイーツで摂取するカロリー分、酒飲みたいもん。そこで摂取したくないんだよ」と語り、大泉は「はいはい、わかります。どうぞどうぞ、言ってください。どんなにあなたに言われても自信があります。最後には、あなはこれを喜ぶ、という。『これはウメェな！』って言うってわかってますから」と言い切った。
ちなみに、今回、大泉が紹介したのは、東京・原宿で大行列を作るドーナツ店「I'm donut ?」の“覚めたてドーナツ”（※都内複数店舗ある中で原宿店でしか食べられない、とのこと）。何十年ぶりかにドーナツを食べたという戸次は「…これドーナツじゃないよ。ドーナツではないでしょ？ これは。ま、面白いね」「何に近いかなぁ。生麩。生麩に近い？」「たしかに、差し入れには良いかもね」「誤解を恐れずに言うなら、ドーナツって言って良いんだろうか、これはっていう…」と感想を語る。
そして「良かったです。食べられて。知れて。結局あの…現場行ってさ、若い子と話が合わないことなんて多々ありますけども、『I'm donut ?』に関しては『知ってる？』みたいな。言えるんで」と語った。
番組は現在、“全国制覇3週目 東京の旅”として、2015年以来となる東京の旅を放送中。いまや北海道に次ぐ“第二の故郷”と言える東京で、大泉洋と戸次重幸がオススメの店を紹介していく。
それでも「ただ、これは僕、自信ありますから」とニヤリ。すると、戸次は「あなたさ、コーヒー飲むようになってからさぁ…甘いモノ食うようになったよね」と指摘、大泉が「そうです、はい（笑）」と認めると、戸次は不服そうに「やめてもらえる？？」と大きめの声でクレームをつけた。
大泉は「私、スイーツいけるクチになったんで」とコメント。戸次は「スイーツで摂取するカロリー分、酒飲みたいもん。そこで摂取したくないんだよ」と語り、大泉は「はいはい、わかります。どうぞどうぞ、言ってください。どんなにあなたに言われても自信があります。最後には、あなはこれを喜ぶ、という。『これはウメェな！』って言うってわかってますから」と言い切った。
ちなみに、今回、大泉が紹介したのは、東京・原宿で大行列を作るドーナツ店「I'm donut ?」の“覚めたてドーナツ”（※都内複数店舗ある中で原宿店でしか食べられない、とのこと）。何十年ぶりかにドーナツを食べたという戸次は「…これドーナツじゃないよ。ドーナツではないでしょ？ これは。ま、面白いね」「何に近いかなぁ。生麩。生麩に近い？」「たしかに、差し入れには良いかもね」「誤解を恐れずに言うなら、ドーナツって言って良いんだろうか、これはっていう…」と感想を語る。
そして「良かったです。食べられて。知れて。結局あの…現場行ってさ、若い子と話が合わないことなんて多々ありますけども、『I'm donut ?』に関しては『知ってる？』みたいな。言えるんで」と語った。