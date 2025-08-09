◇MLB ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)

伝説同士が投手戦を戦うも裏では仲良くユニホーム交換に興じていました。

この日のドジャースとブルージェイズの一戦は3000奪三振を奪った伝説の投手合戦。

日本時間7月3日にMLBの現役投手として3人目となる3000奪三振を達成したドジャースのクレイトン・カーショー投手と、同記録を2021年ドジャース在籍時に既に達成しているブルージェイズのマックス・シャーザー投手が投げあいます。

試合はどちらもクオリティースタート（6回以上3自責点以内）と一歩も引かない戦いに、しかしドジャースが大谷翔平選手の猛打賞やムーキー・ベッツ選手のホームランなどの活躍でカーショー投手に勝ちがつきました。これでカーショー投手が218勝目を決めます。この勝利数がなんとシャーザー投手と並ぶ形になりました。

ブルージェイズの公式SNSは試合後に「ライバル。友。伝説の試合となった。マックス・シャーザーとクレイトン・カーショーは歴史的な投げ合いの後、ユニホームを交換した」と投稿。

ドジャース時代にチームメートだった2人が笑顔で互いのユニホームを掲げるすてきな1枚となりました。