中山秀征が８日放送のフジテレビ「酒のツマミになる話」に出演。ＭＣを務めた「ウチくる！？」（１９９９年〜２０１８年）で発生した大事件を明かした。

番組ゲストで全盛期のキアヌ・リーブスが出演する話がきて、スタッフ全員でロサンゼルスに行ったが、なぜかキアヌが来ない日が続き、ついにはコーディネーターが姿を消したという。「逃げた。要は詐欺なんですよ。詐欺にあってるんですよ、全員クルーも全部行って」と明かし、スタジオに驚きの声があがった。

しかし帰国後に、ちょうどキアヌがプロモーションで来日することが判明し、映画会社にオファーを出すと、奇跡的に収録出演が可能になり、オンエアできたという。

「一番驚いたのは」として、キアヌとの収録は一流ホテルでワンフロア借り切りだったと説明。「キアヌはタバコを吸わないから、このフロアはタバコを吸わないでください。どの部屋でもだめ、フロア全部だめです」と言われる厳戒態勢だったという。

結局、タバコは遠く離れた屋上の喫煙所だけがＯＫと言われ、仕方なくそこに向かったそうだが、「そこに行ったらキアヌが吸ってた」と明かし、爆笑が起こった。

「キアヌも追い出されてるんです」と衝撃を振り返り、「ええーっ！？」「吸うんかい！」と笑いが起こった。