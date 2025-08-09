3種類の楽しみ方で味わえる！まるや本店 大阪うめきたグリーンプレイス店
まるや本店は関西初出店となる大阪駅直結「うめきたグリーンプレイス」に「まるや本店 大阪うめきたグリーンプレイス店」をオープンしました。
所在地 ： 大阪市北区大深町5-1 うめきたグリーンプレイス2階
アクセス ： JR大阪駅直結
営業時間 ： 11:00〜23:00(LO.22:00)
まるや本店は関西初出店となる大阪駅直結「うめきたグリーンプレイス」に「まるや本店 大阪うめきたグリーンプレイス店」をオープン。
関西初出店を記念して、大阪府内のOsaka Metro御堂筋線にまるや本店 大阪うめきたグリーンプレイス店の広告を2026年2月末まで掲載しています。
関西エリアでの認知拡大と地域の方との接点を広げる取り組みとして、公式Instagramと連動した「写真で一言」キャンペーンも開催中です。
■「まるや本店 大阪うめきたグリーンプレイス店」御堂筋線つり革広告概要
・掲載路線：「Osaka Metro 御堂筋線 全編成の内、1編成の7号車」
・掲載期間：2025年3月〜2026年2月末(1年間)
・該当車両の編成や運行情報・時間につきましては非公開となっています。
・鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
・掲載期間は予定であり、掲載スケジュールは予告なく変更・中止となる場合があります。
・車内の携帯電話の利用マナーにご協力ください。
つり革広告掲載イメージ
車両番号
■公式Instagramつり革広告連動企画概要
「見つけたらラッキー」と思っていただけるよう吊り革広告にちなんだInstagram投稿企画「写真で一言」を現在開催中です。
広告を見て思いついた“おもしろい一言”を投稿、優秀作品には豪華賞品が当たるキャンペーンです。
〇参加方法
(1) 御堂筋線のまるや本店の吊り革広告に遭遇します。
(2) まるや本店の公式Instagramアカウント(＠maruya_nagoya)をフォローします。
(3) 広告の写真をみて思いついた「面白い一言」をまるや本店公式Instagramの「写真で一言」についての投稿にコメントしていただくとエントリー完了です。
〇賞品
(3ヶ月ごとに優秀作品を発表しました。
該当者がない場合もあります)
最優秀賞 上ひつまぶし 無料ペア券
優秀賞 う巻き一皿 プレゼント
店長賞 鰻おつまみ3種盛り＋お好きなドリンク1杯
ちょっとサービスミニアイス(バニラ)をプレゼント
※優秀作品の発表は投稿とDMにてお送りします。
【注意事項】
・当選時にアカウントのフォローが外れている方、アカウントを非公開にしている方は対象外となります。
・キャンペーンの内容は予告なく変更となる可能性があります。
・このキャンペーンはMeta社と一切関係ございません。
・本件で取得した個人情報は厳重に管理し、本件のプレゼント送付にのみ利用します。
■まるや本店 大阪うめきたグリーンプレイス店について
名古屋の郷土料理であるひつまぶしを世界で通用する料理にしていきたいという想いから、まるや本店が愛知県外初出店となる東京・六本木に「まるや本店 東京ミッドタウン店」を出店して5年。
2024年は東京2店舗目となる「まるや本店 銀座グラッセ」、2025年3月21日にはいよいよ念願の西日本初出店を果たしました。
まるや本店 大阪うめきたグリーンプレイス店
■焼きと秘伝のタレにこだわった究極の「名古屋名物ひつまぶし」
一杯はそのままで、2杯目は薬味をのせて、3杯目はお出汁をかけて、3種類の召し上がり方を楽しむことができる「名古屋名物ひつまぶし」。
その時期一番脂ののった鰻を厳選し、鰻のふっくら感を残したままギリギリまでパリッと焼き上げます。
秘伝のタレは、伝統製法の「たまり醤油」をベースに、数種類の醤油等と絶妙なバランスで調合し、継ぎ足しして大事に受け継がれています。
ひつまぶし用のお出汁は北海道産の昆布と同社オリジナルブレンドの削り節を使用しています。
鰻、タレはもちろん、ひつまぶしに合うよう独自にブレンドしているお米、お漬物と全てにおいてこだわり、追求したまるや流名古屋名物「ひつまぶし」を、是非堪能できます。
名古屋名物ひつまぶし
一杯目はそのままで
2杯目は薬味をのせて
3杯目はお茶漬けで
