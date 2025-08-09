¶ÌÌÚ¹¨¡¡¼ñÌ£¤Î¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Ï½µ8¤ÇÆ»¾ìÄÌ¤¤¡¡ÍèÇ¯¤âÀ¤³¦Âç²ñ½Ð¾ì¡Ö2Ç¯Á°¤«¤éµÙ¤ß¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨¡Ê45¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¤È¤¢¤½¤Ü¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼ñÌ£¤Î¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏMC¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤ÈÃçÎÉ¤·¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£Âç¹¥¤¤Ê¥Ï¥é¥ß¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶ÌÌÚ¤Î´õË¾¤Ç¡¢ÀäÉÊ¥Ï¥é¥ßÇú¿©¥Ä¥¢¡¼¤ò´·¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¹Ô¤ÎµÈÂ¼¿ò¤¬¶ÌÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÅÙ¥Ï¥Þ¤ë¤È¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥Ï¥Þ¤ë½¬À¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÇÀ¤³¦Âç²ñ½Ð¾ì¡£¤³¤ì¤âÅÁÀâ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¼ñÌ£¤Ç»Ï¤á¤¿¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ò¶Ë¤á¤¿¶ÌÌÚ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¸«»ö1²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼¤¬¡Ö¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¤Æ½µ8¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£½µ7¤Ã¤Æ¤¤¤¦³µÇ°¤â¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢¶ÌÌÚ¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é1Æü2²ó¹Ô¤±¤ë»þ¤Ï2²ó¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬¡ÖÈÓ²°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤â¡¢µÈÂ¼¤Ï¡ÖÌ´¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÑÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤È¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¶ÌÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤À¤«¤éÍèÇ¯¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡£2Ç¯Á°¤«¤éµÙ¤ß¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Âç²ñ¤Î»þ´ü¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²¿¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¡ÖÁ´Éô½À½Ñ¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Û¤É¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£