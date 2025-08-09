自由な絵を描いて提灯作り！アトレ松戸「アップサイクル提灯をつくってお祭りに出かけよう！」

アトレ松戸は、2025年8月9日(土)に、館内で使用済みとなったポスターを再利用して提灯を作るワークショップ「アップサイクル提灯をつくってお祭りに出かけよう！」を開催。

アトレ松戸「アップサイクル提灯をつくってお祭りに出かけよう！」

日程 ：2025年8月9日(土)

時間 ：11:00〜／13:00〜／14:00〜／15:00〜／16:00〜

場所 ：アトレ松戸 8階 旧モリオ区画

対象 ：松戸在住の子育て世代

定員 ：各回10名(合計50名)

参加費 ：無料

参加方法 ：7月19日(土)12時〜アトレ松戸公式HPにて先着順

アトレ松戸は、2025年8月9日(土)に、館内で使用済みとなったポスターを再利用して提灯を作るワークショップ「アップサイクル提灯をつくってお祭りに出かけよう！」を開催します。

このイベントは、SDGs(持続可能な開発目標)への貢献と地域との連携強化を目的としており、松戸市在住の子育て世代を対象に、夏休みの思い出作りと環境意識の向上を促す機会を提供します。

■ワークショップ詳細

参加者は、アトレ松戸館内で告知に使用したあと不要になったポスターから、オリジナルの提灯を制作します。

提灯は複数のデザインパターンから選べるほか、裏面に自由な絵を描くことも可能です。

■「松戸宿坂川献灯まつり」との連携

完成した提灯は、同日と翌10日に開催される地域の伝統的なお祭り「松戸宿坂川献灯まつり」に持参して、お祭りの雰囲気を楽しむことができます。

当日は、提灯づくりの前に、お祭りの歴史や提灯の材料について学ぶ紙芝居の時間も設け、子どもたちの地域文化への興味関心を深めます。

アトレ松戸は、本イベントでの「松戸宿坂川献灯まつり」との連携を通じて、地域のさらなる活性化に貢献することを目指します。

■「まつどSDGsキャラバン」への参画

まつどSDGsキャラバンロゴマーク

アトレ松戸は、「まつどSDGsキャラバン」に加盟し、持続可能な社会に向けた活動を行っています。

「まつどSDGsキャラバン」とは、内閣府から「SDGs未来都市」に選定された松戸市が推進している、地域の企業・団体が市とともにSDGsを達成するための取り組みです。

【アトレ松戸施設概要】

施設名 ：アトレ松戸

所在地 ：千葉県松戸市松戸1181

営業時間：10時〜21時

※一部営業時間が異なる店舗があります。

各ショップの営業時間はアトレ松戸HPを確認してください。

