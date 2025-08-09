¡ÖºÇ°¤Î·èÃÇ¤À¡×¡È¾Ã¤µ¤ì¤¿¡É¸¸¤Î¥ë¡¼¥×ÃÆ¤ò½ä¤Ã¤ÆÇÈÌæ¡ª¡¡ÆüËÜÂåÉ½FW¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½Äê¤ò±Ñ²òÀâ¤¬µêÃÆ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤¿¡×
±Ñ2Éô¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¸Å¶¶(C)Getty Images
¡¡ÀË¤·¤¯¤â¡È¸¸¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ò½ä¤Ã¤ÆÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤Î³«ËëÀï¡¢3Éô¤«¤é¤Î¾º³ÊÁÈ¤È¤Ê¤ë¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é¹ß³Ê¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤ò¥Û¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨·â¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¤Î°ìËë¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¡©¡¡¸Å¶¶µü¸è¤Î¸¸¤Î¥ë¡¼¥×ÃÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡4-2-3-1¤Î1¥È¥Ã¥×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Î¸Å¶¶µü¸è¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î7Ê¬¤Ë¸«¤»¾ì¤òºî¤Ã¤¿¡£Áê¼êDF¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¤¿9ÈÖ¤Ï¡¢²Ì´º¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿Áê¼êGK¤ÎÆ¬¾å¤ò¸ò¤ï¤¹¹ª¤ß¤Ê¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡Ä¡Ä¤¬¤·¤«¤·¡¢¼ç¿³¤¬Ä¾Á°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¸Å¶¶¤¬DF¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤·¤¿¤ÈÈ½Äê¡£ÆÀÅÀ¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»î¹ç¤Ï55Ê¬¤Ë¸Å¶¶¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Å¸³«¤«¤é¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËPK¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢1¡Ý1¤Î¥É¥í¡¼¤Ç·èÃå¡£¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸åÌ£¤Î°¤¤·ëËö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¿¥Õ¤ÊÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âº£²Æ¤Ë¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¸Å¶¶¤Î¥´¡¼¥ë¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¤Ï°ÛÏÀ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£±Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥é¥¸¥ª¶É¡Øtalk SPORT¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¤Î¥È¥í¥¤¡¦¥Ç¥£¡¼¥Ë¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î»î¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¸Å¶¶¤ÎÀÜ¿¨¥×¥ì¡¼¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Î7Ê¬´Ö¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¡¢¿³È½¼«¿È¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤ÎÄ¾Á°¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÎ®¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢»î¹çÃæ·Ñ¤òÃ´¤Ã¤¿±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Î²òÀâ¼Ô¤Ç¡¢¸µ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î½õ¤Ã¿ÍFW¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥É¥ó¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó»á¤â¡ÖÅ«¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥ë¥Ï¥·¤ÎºÇ¹â¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥àÂ¦¤ÏÉÔËþ¤ò³Ð¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£¤¢¤ì¤ÏºÇ°¤Î·èÃÇ¤À¡×¤ÈµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Ë¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Å¶¶¡£¤½¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤³¤½Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBirmingham Live¡Ù¤Ç¡Ö¾ï¤ËÁê¼ê¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Ü¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë¤âÍí¤ó¤À¡£¾®ÊÁ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤âÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]