「大阪の方面5倉庫しかないらしい」店舗限定の『コストコ』品を紹介「シンプルに、おいしい」

会員制倉庫型スーパー『コストコ』と業務スーパーマニアのバロンママが8日に自身のアメブロを更新。店舗限定の『コストコ』品を紹介した。

この日、バロンママは「先週末、行っていなかった5か所をまわり」「ついに達成した37倉庫制覇ー！」と国内の『コストコ』全倉庫の制覇を報告。「その、達成旅で購入したもの」として「タマヤパン 食パン1.5斤488円」「コストコでは大阪の方面5倉庫しかないらしいですよ」と紹介した。

続けて「限定品ということでとりあえず、購入」したといい「3枚ずつ包装してあるのはとーっても良いですねー保存に便利だし！」とコメント。味について「いただいてみるとシンプルに、おいしい」といい「シンプルイズザベスト！で、飽きの来ない、シンプルなのが好きです」と絶賛した。

また「私、罪な食べ方を思いついてしまったんです」と明かし、トーストしたパンに「コストコ購入のキリ」「コストコのくまのはちみつ」「シークワーサー」をペースト状にして塗るレシピを紹介。「ほんとうにおいしいーめっちゃさわやか！！」とお気に入りな様子でコメントし「和泉倉庫で購入した限定のパンはおいしかったです」とつづり、ブログを締めくくった。