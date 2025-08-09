いぎなり東北産が、メジャー1stシングル『らゔ♡戦セーション』を10月8日にリリースする。

同情報は、本日8月9日に行われた生配信『10周年記念YouTube Live』にて発表されたもの。同配信では、4周年の際に仙台駅前EbeanSに埋めたタイムカプセルの中身を開封し盛り上がった。そして、avexスタッフからメンバーへ改めてモニュメントの贈呈を行い、シングルリリースを発表した。

リードトラック「らゔ♡戦セーション」は、明るくお祭り感全開のアッパーチューンに。曲中に〈好きっちゃだべだべ〉のフレーズが何度も繰り返される、中毒性の高い1曲に仕上がっているという。

また、初回生産限定盤（CD＋DVD／Blu-ray）はデジパック仕様となっており、日比谷公園大音楽堂（日比谷野音）での『いぎなり野音LIVE’25』の映像を全曲収録。加えて、初回盤の封入特典ではメンバートレカをランダムで1枚封入する。

さらに、8月23日のららぽーと立川立飛を皮切りに、全国でのリリースイベント／特典会も開催する。なお、リリースイベントでは「らゔ♡戦セーション」も披露予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）