¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¡×¤ÎÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¡Ê£²£±¡Ë¤¬£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÍ§¿Í¤ÎÈ¿±þ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£³Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿ÉñÂæ¡£¤½¤Î´î¤Ó¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÁáÀ¥¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é³«ºÅ·èÄê¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ§¿Í¤ÎÈ¿±þ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤À¤±¤É¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Æü¤ËÍÄÆëÀ÷¤«¤éÍè¤¿Ï¢Íí¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³¤³°¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡Êµö²Ä¼è¤êºÑ¡Ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î²èÌÌ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö£Â£é£é£é£ô£ô£ã£ã£è£è£è£è£è£è£è£è£è¡×¡Ö£Ô£è£å¡¡£æ£õ£õ£õ£ã£ë£ë£ë£ë£ë£ë£ë¡×¡Ö£Ù£á£á£á£á£á£á£á£ó£ó£ó£ó£ó£ó£ó¡×¤È¶¸´îÍðÉñ¤¹¤ëÍ§¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÍðË½¤ÊÉ½¸½¤Ë¤â¤È¤ì¤ë¤¬¡¢¶¯¤¤´î¤Ó¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡Ö°ì¸«¤¹¤ó¤´¤¤Ë½¸À¤À¤±¤É¡¢´Ø·¸ÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¤ä¤Ð¤¤¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤È¤ì¤ë¤â¤ó¤Í¡×¡ÖºÇ¾åµé¤Î´î¤Ó¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊäÂ¤«¤é¥Î¥¨¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
