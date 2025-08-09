¡Ú¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡ÛDeNA¡¢ÀèÈ¯¡¦ÃÝÅÄÍ´¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ª¾¾Èø¼®²¸¤¬3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡Ä9Æü¥í¥Ã¥ÆÀï
¡¡£¹Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂµå¾ì¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐ¥í¥Ã¥ÆÀï¡£DeNA¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÃÝÅÄÍ´¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¿¹ÎËÂçÏ¯¡£
¡¡DeNA¤Ï1²óÉ½¡¢ÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾¾Èø¼®²¸¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤ÈÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢°ËÆ£¸÷¤¬ÂÇÀÊ¤Ë¡£¤·¤«¤·°ËÆ£¤Ï»°¿¶¤ËÅÝ¤ì3¥¢¥¦¥È¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀèÈ¯¡¦¿¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¹¶¤á¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥Åê¤òÂ³¤±¤ëÀèÈ¯¡¦ÃÝÅÄ¤ò½õ¤±¤¿¤¤DeNA¤Ï5²óÉ½¡¢ÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃÎÌîÄ¾¿Í¡¢ÅÙ²ñÎ´µ±¤Î»Íµå¤Ê¤É¤ÇÌµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤·¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¶åµ´Î´Ê¿¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·ÆóÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÃÎÌî¤¬¸£À©¤Ç»É¤µ¤ì°ì»à°ìÎÝ¤Ë¡£¸åÂ³¤âÅÝ¤ì¡¢DeNA¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡5²óÎ¢¡¢ÃÝÅÄ¤Ï¾¾Àî¸×À¸¤òÍ·¥´¥í¡¢¾¾ÀÐ¿®È¬¤ò±¦Èô¡¢ÀÐÀî¿µ¸ã¤òÍ·¥´¥í¤È»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡6²óÉ½¡¢Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤À»î¹ç¤¬¤Ä¤¤¤ËÆ°¤¯¡£¾¾Èø¼®²¸¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤ÇÌµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤·¡¢´Øº¬Âçµ¤¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÁê¼ê¤Î°Á÷µå¤Ë¤è¤êÆóÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬µ¢¤ê1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ÂÔË¾¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡7²óÉ½¡¢ÅÙ²ñ¡¢¶åµ´¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤³¤³¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ¤Î¾¾Èø¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£½ªÈ×¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡7²óÎ¢¡¢ÃÝÅÄ¤ÏÆó»àÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡ÃÝÅÄ¤Ï7²ó93µå¡¢6°ÂÂÇ¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£8²óÎ¢¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦¾¾ËÜÎ¿¿Í¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£Æó»àÆó¡¦»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÎ¢¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë3ÈÖ¼ê¤Î»³粼¹¯¹¸¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Ë2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
