元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８）が９日、「ＪＡＰＡＮドラッグストアショー」（８〜１０日、東京ビッグサイト）内で行われたトークショーに登場した。

まずは美容と健康をテーマとしたトークショーでＭＣを務めた。同席したのは、俳優・奥田瑛二、タレント・佐藤弘道、サッカー解説者・松木安太郎氏、元日本代表ＦＷ三浦知良（ＪＦＬ鈴鹿）の息子で格闘家・三浦孝太とバラエティー豊かなメンバー。その中で武田氏が孝太にストレス解消法を聞くと「父に似て切り替えが早いのでストレスはたまらないです」と頼もしい答えが返ってきた。

その後は、先輩・松木氏とサッカー関連の話題を中心としたトークショーも行った。松木氏とは武田氏が読売クラブに加入してから４０年来の付き合い。日本代表でもともに戦い、１９９３年にスタートしたＪリーグ発足時にはＶ川崎（現東京Ｖ）で監督と選手の関係でもあった。思い出話は尽きないだけに、武田氏は「お互い助け合ってやってきた。時間がいくらあっても足りないくらいだね」と振り返った。

来年には北中米Ｗ杯が控える。ともに代表ＯＢでもあるだけに、森保一監督率いる日本代表へのエールも来場者へ呼びかけ、参加者へのボールプレゼントコーナーも大盛り上がりだった。