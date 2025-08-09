板垣李光人「しあわせな結婚」に登場したウエディングドレスデッサンは実際に描写「プロの絵かと思った」「さすがすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/09】テレビ朝日系ドラマ「しあわせな結婚」（毎週木曜よる9時〜）の公式Instagramが、9日までに更新された。俳優の板垣李光人が、劇中に登場したウエディングドレスのデッサンを実際に描いたことを明かし、話題を呼んでいる。
【写真】板垣李光人、プロ級のデッサン
本作は夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。人気弁護士の原田幸太郎（阿部サダヲ）は、50年間独身を貫いてきたが、高校の美術教師・鈴木ネルラ（松たか子）との運命の出会いで電撃結婚。しかし結婚後、愛する妻が抱える大きな秘密が明らかになっていく。
ドラマ本編では、ネルラのウエディングドレスのデッサンを、ネルラの弟でデザイナーであるレオ（板垣）が見せる場面があったが、公式アカウントでは「ネルラのウエディングドレスのデッサンは板垣さんが実際に描かれたものなんです」と紹介。松と板垣が白いスケッチブックを持ち、ポーズを取る姿が公開された。
この投稿に、ファンからは「プロの絵かと思った」「さすがすぎる」「多才」「画力もすごい」「何でもできる」「才能の塊」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】板垣李光人、プロ級のデッサン
◆板垣李光人、劇中のウエディングドレスデッサン自ら描く
本作は夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。人気弁護士の原田幸太郎（阿部サダヲ）は、50年間独身を貫いてきたが、高校の美術教師・鈴木ネルラ（松たか子）との運命の出会いで電撃結婚。しかし結婚後、愛する妻が抱える大きな秘密が明らかになっていく。
この投稿に、ファンからは「プロの絵かと思った」「さすがすぎる」「多才」「画力もすごい」「何でもできる」「才能の塊」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】