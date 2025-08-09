◆パ・リーグ 西武―楽天（９日・ベルーナＤ）

西武の西川愛也外野手が９日、「右肩違和感」のため出場選手登録を抹消された。ＭＲＩ検査では異常は確認されなかったが、万全ではないため大事をとった形となった。

西口監督は「キャッチボールとかは大丈夫だけど、振った時にちょっとだけ（痛い）と言ってたから。１回しっかり原因を突き止めてってことで」と説明。「ウェートやった後とかは大丈夫みたいだけど、ずっとその状態でいけるかどうかはわかんないので。しっかりと診断をしてもらって何もなければないでそこに対してアプローチしていけばいいし。１０日くらいで帰ってこれる可能性も全然ある」と最短復帰の可能性も示唆した。

西川は７日・日本ハム戦（エスコン）の試合前練習ではいつも通りグラウンドに姿を現し、ウォーミングアップをこなしたあと打撃練習を行っていたが、その後行う予定の守備練習を行わず全ての道具を持ってベンチ裏に引き揚げ、試合ではベンチ入りしなかった。

プロ８年目の今季、「２番・中堅」で開幕スタメンを勝ち取ると、４月１３日・日本ハム戦（エスコン）からは１番に定着。リードオフマンとして６日まではチーム唯一のフルイニング出場を続けるなど、８日現在で、９８試合でリーグ３位の１０６安打をマークしていた。