吉野家で「約47%」もお得になる“あまり知られていない利用方法”。3大牛丼チェーンの「お得すぎる利用術」総まとめ
ポイ活芸人の井上ポイントです。趣味はポイ活、特技は効率よくポイントを貯めること。あらゆるポイ活を駆使して、毎年50万円分のポイントを貯めています。2023年〜2024年には110万円分のポイントが貯まりました。ポイントやキャンペーンに振り回されず、ゲーム感覚で節約とポイ活を楽しんでいます。
◆牛丼3大チェーン店をお得に利用する方法
今回、ご紹介するのは牛丼チェーン店のキャンペーンです。牛丼3大チェーン店で、お得なキャンペーンが開催されているのでご紹介していきます。
まずは吉野家です。吉野家では現在、お子様割が開催中です。
小学生以下の子どもが対象で丼や定食、カレーなどが80円引きになります。店内・テイクアウトのどちらでも利用可能で、1名あたり1品がキャンペーン対象です。
さらに今ならミニ牛丼セット、ミニカレーセットのお子様セットが100円引きで販売されています。こちらは併用可能なキャンペーンなので、最大180円引きとなるのです。通常、店内価格が437円（税込）なので約41％も割り引かれています。
キャンペーン期間はどちらも9月2日（火）20時まで。毎年、春休みや夏休みに合わせて開催してくれているので、何度か給食がわりに利用させてもらっていて、とても助かっています。
◆吉野家アプリで“ほぼ半額”に
そして吉野家アプリでは、お得なクーポンが配信されていて、今なら300円（税込）以上のお会計で利用することができる「テイクアウト全品5％オフクーポン」があります。
たとえばお子様セットを2つ注文すると、通常テイクアウト価格が2つで858円（税込）のところ、3つの割引が適用されて455円（税込）になります。約47％も割り引かれるのでほぼ半額です。
しかも吉野家は、Oliveまたは三井住友カードのスマホのタッチ決済で「7％還元対象店舗」なので、この支払い方をすれば、さらにお得になります。
◆すき家の「ランチコンボ」が500円！
次はすき家です。すき家では先月からランチコンボが始まりました。
毎日11時〜14時限定で牛丼並盛ともう1品のコンボが500円（税込）で販売されています。
こちらは終了日未定の長期キャンペーンです。追加の1品は緑茶、黒烏龍茶、みそ汁、たまご、おしんこから選べます。
また、すき家のアプリでは「8月得すきクーポン」が配布中です。通常250円（税込）のお子様商品が、クーポン利用で100円引きの150円になります。
このほかに、カレー商品が70円引きになるクーポンも配布中です。クーポンの利用期間は8月18日（月）8時まで。
◆お得すぎる“夏の福袋”が販売中
そして、すき家では夏の福袋が8月7日（木）から販売されています。
福袋の中身は2千円分のクーポン、どんぶり型保冷剤、スマートフォンケース、保冷バッグ、レジャーシートのセットで、販売価格は2千円（税込）です。
クーポンは200円×10枚で牛丼や定食などメイン商品1品につき1枚利用することができます。有効期間は8月7日（木）〜12月24日（水）まで。テイクアウトでも利用できます。こちらの福袋は数量限定につき、なくなり次第終了です。
また、すき家もOliveまたは三井住友カードのスマホのタッチ決済で「7％還元対象店舗」なので、こちらのカードをお持ちの方は、タッチ決済を利用しましょう。
◆松屋で10％還元になるクーポン配信中
最後は松屋です。松屋でPayPayを利用すると10％還元になるクーポンが配信中です。800円（税込）以上をPayPayで支払うとクーポンが適用されます。クーポン利用期間は8月31日（日）まで。1回の還元上限は300ポイントですが、期間中何度でも利用可能です。
PayPayクーポンは一度獲得しておけば、あとは自動で適用してくれるので、とても便利に活用できます。
