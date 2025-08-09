2025年7月の日本の月平均気温が、1946年の統計開始以降、7月として1位の高温となったと気象庁が発表した。7月30日には兵庫県丹波市柏原町で41.2℃を観測し、国内歴代最高気温を更新とニュースになっていたが、8月5日に群馬県伊勢崎市で41.6℃を記録し、さらに更新された。このままでは、インドのように都市部で50℃を超えてしまう日も来るのでないかと恐れる声があがると同時に、これまでの働き方、過ごし方を見直さねばならなくなっている。ライターの宮添優氏が、暑さによって変わりつつある仕事の常識についてレポートする。

【写真】うだるような暑さの中、ビジネススタイルで歩く男性

＊ ＊ ＊

連日、35度超えの「猛暑日」が続き、テレビニュースでは「40度超え」の天気予報も珍しくなくなりつつある昨今。誰もが、明らかに「以前より暑くなった」と実感しており、人々のライフスタイルも、灼熱に合わせて変化しているようだ。

嬉しそうに職場環境の「変化」について話してくれたのは、千葉県在住の郵便局員だ。

「夏の凄まじい直射日光のため、運転時に周囲が見えず本当に危なかったのですが、会社として発表してくれたので、これからは堂々とサングラスを着用できます」（郵便局員）

2025年6月、日本郵便は屋外で活動する配達員などの熱中症対策として、ファン付きベストの着用やネッククーラーの使用、業務中の水分補給や休息を奨励するなどの取り組みを強化すると発表した。配達員のバイク運転時に「サングラス着用」もその一環だ。

「以前、あまりに太陽が眩しく配達の運転時にサングラスを着用して業務についていたところ、市民からのクレームが殺到したことがありました。怖い、カッコつけるな、というクレームです。本当に眩しいから着用していただけなんですが、サングラスの着用はダメ、ということになりました。あれから数年が経ち、さらに暑くなって、ファン付きベストの着用まで認められたのは良かったですが、それにしても暑すぎる」（郵便局員）

サングラスが「カッコつけ」というのは、もはや過去の話になりつつある。かつて、バスやタクシーの運転手が自主的、または会社ごとにサングラスを着用した時も、利用客からお門違いな同様の批判の声が噴出した。しかし最近の陽の光といえば、サングラスなしでは過ごせないほど強烈だ。

厳しい暑さの影響で変わったことは、配達員のように、分かりやすく炎天下で仕事をする人たちだけではない。

通勤電車内で大汗をかいていると忌み嫌われる

「クールビズなんか何の役にも立ちません。朝からグッチョリで仕事する気にもならない」

都内のITコンサルティング会社勤務の男性は、かなり大柄で汗かき。体温越えの気温が連日続き、朝、自宅から駅まで歩く、たった10分間でTシャツが絞れるほどの汗をかいてしまい、通勤時間が倍近くかかるようになったという。

「内勤ですが、業務内容の都合上、夏でもワイシャツとスラックスが絶対だったんです。そのスタイルで通勤していたのですが、朝の出勤時は駅でクールダウンに20分かけ、どうにもならないときは駅のトイレで着替えていました。それでも、駅から会社まで歩く10分でまた汗だくになり、出社後はトイレに直行して汗拭いたり着替えたり。暑くて汗が止まらず、仕事にならないんです」（ITコンサルティング会社勤務の男性）

大袈裟と思う読者もいるかもしれない。だが、電車通勤をしている汗かきにとって、近年の夏はあまりに過酷なのだという。

「電車内で大汗をかいていると不審者か、痴漢のように忌み嫌われます。例えば、満員電車の中で汗ばんだ肌が、隣の女性に当たると悲鳴を上げられたり、怒鳴られたりして自尊心がかなり削られる。そういうつらい思いをしたくないから、できるだけ汗の処理をしてから電車に乗るしかないんです」（ITコンサル会社勤務の男性）

その後、男性の度重なる訴えに折れた形で、上司が男性にのみ、特例で「半袖半ズボン」のカジュアルスタイルでの出社を許可した。そのおかげで、出社時のストレスがほぼゼロになったという。

「私の例が認められた後、半ズボン出社する同僚もいくらか増えて、内勤男性だけですが”涼しい服での出社”が認められるようになりました。駅でのクールダウンや着替えの手間がなくなったことで通勤時間も元通りになり、本当にストレスが減った。ワイシャツ着用が必須だった営業職も、Tシャツ＆ジャケットが認められるようになって、社内では”俺の功績”となっています（笑）」（ITコンサル会社勤務の男性）

自宅勤務だと電気代が高くなる

「人に会うこと」が何より重要である営業職のサラリーマンが「暑い」などといって涼んでいれば、その隙にライバルに仕事を奪われかねない。東京都内のビジネス街には、真夏だろうと得意先や営業先に向かうスーツ姿のサラリーマンの姿があたりまえだった。だが、さすがに体温以上の気温になると、普段はサラリーマンで溢れかえっている、東京・新橋のSL広場前も閑散としている。付近の木陰で休んでいた、デザイン事務所経営だという若い男性が言う。

「久々に外で打ち合わせだというんで出てきましたが、この気温だと無理ですね。イライラして、仕事の話もできない（笑）。

うちの会社は、今年から夏の間は原則としてリモート勤務になりました。コロナ禍にリモートワークだったのを出社形式に戻していましたが、こう暑いと出社も大変じゃないですか。リモート体制は整備済みなので、そのインフラを使えば新たな費用もほとんどかからない。会社に来るだけでも体力使うじゃないですか、それが無駄に思えて」（デザイン事務所経営者）

だが、すぐにリモート勤務の社員からは不満の声が。

「自宅勤務はいいけど、クーラーつけっぱなしだから電気代が高くなるとクレームが入りました。最近は気温だけじゃなく電気代まで高いじゃないですか。で、秋になったらまた会社に来るの？ 寒い冬はリモート？ とか色々悩んでいますが、会社事務所は畳んで社員はフルリモート、浮いた事務所費用や通勤費用を社員に還元する形が一番いいかなと、今はそう考えてます」（デザイン事務所経営）

少し前までは、学校の体育館にクーラーを設置するニュースなどをに対して、年長者が「だらしがない」と嘆いたり怒ったりしていた。だが、近年の暑さは精神論で解決できない、生命の危機に備えねばならないほどの灼熱だ。もはやサングラスも、いい年をしたオジサンの半袖半ズボンも、暑さを凌いで、日常生活や経済活動を送るためには欠かせない手段になりつつある。