YouTubeÆ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬2²¯5ÀéËü²ó¡¢100Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÆ°²è¤Ï60ËÜ°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¥×¥ì¥¤¥ä¡¼826aska¤¬Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÂÔË¾¤Î5ËçÌÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInfinity¡Ù¤ò3¥¿¥¤¥×¡Ê¡ÚTYPE-1¡Á3¡Û¡Ë¤Ç10·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎËë³«¤±¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖInfinity¡×¤äCM¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡ÖGrand hope¡×¤ò´Þ¤à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë5¶Ê¤ÈËÜ¿ÍÊÔ¶Ê¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼5¶Ê¤ÎÁ´10¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È826aska¤Î¡È¸½ºß¡É¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚTYPE-1¡Û¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ±Ç²è¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î¥µ¥ó¥È¥é¥á¥É¥ì¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»2¶Ê¤â¼ýÏ¿¡£
Blu-ray¡¦DVD¤Ë¤ÏMV¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿
¡ÚTYPE-1¡Û¤È¡ÚTYPE-2¡Û¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÉõÆþ¤µ¤ì¤ëBlu-ray¤ÈDVD¡ÊÆâÍÆ¶¦ÄÌ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢3D¹çÀ®¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖInfinity¡×¤ÈÀÖ¡¦¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ï¡¼¥É¤Ç±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥µ¥ó¥È¥é¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡ÖÁó±ê¡×¤ÎMV2¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°ã¤Ã¤¿¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø826aska Live Tour Remember -5th-¡Ù¤Î³®Àû¸ø±é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥²¡¼¥à¡¦¥¢¥Ë¥á²»³Ú¤ä±é²Î¡¢¥ª¥Ú¥é¤Ê¤É¤Î±éÁÕ¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¤È°áÁõ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ç¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬10·î11Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInfinity¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤ÏAmazon¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È»²²Ã¤Ç¤¤ëÆÃÅµ²ñ¡Ê»£±Æ²ñ¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤É¡Ë¤ä±þÊçÃêÁª¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î¤´¾·ÂÔ¡£
¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1576
Amazon 826askaÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸ https://www.amazon.co.jp/826aska/
¤Ê¤ª¡¢ÆÃÅµ¾ðÊó¤Ïº£¸å¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØInfinity¡Ù¡ÚTYPE-£±¡Û
¢£È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î01Æü
¢£ÉÊÈÖ¡§YCCS-10120/B
¢£·ÁÂÖ¡§CD¡ÜBlu-ray
¢£Äê²Á¡§7700±ß¡ÊÀÇÈ´7000±ß¡Ë
¢£Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FKGL4BBG
https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FKGMJTPY
¢£¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1199
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û¡¡
Disc-1¡ÊCD¡ËÁ´12¶Ê
¡ü826askaºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê
01¡¥Infinity
02¡¥Áó±ê
03¡¥¤Þ¤¿°©¤¤¤¿¤¤
04¡¥ÌÀÆü¤Ø ¡ÁÆÞ¤ê¶õ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡Á
05¡¥Grand hope
¡ü826askaÊÔ¶Ê
06¡¥ÂçÅÔ²ñPART· ¥Æ¡¼¥Þ
07¡¥¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¥á¥É¥ì¡¼¡¡ÅÔ»Ô¡ÁÆ°µ¡¡Á¼çÂê
08¡¥PRIDE
09¡¥¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥é¥¤¥·¥¹
10¡¥Ashes on The Fire
Live Recording from¡Ø826aska¡¡Live Tour Remember -5th- ³®Àû¸ø±é¡Ù
»ª¹¾»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ 2024.11.30
11¡¥¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯ ¥á¥É¥ì¡¼¡¡
¡¡¡¡TWENTIETH CENTURY FOX TRADEMARK ¡Á NEVER AN ABSOLUTION ¡ÁSOUTHAMPTON ¡Á HARD TO STARBOARD ¡Á NEARER MY GOD TO THEE ¡Á ROSE ¡Á
UNABLE TO STAY UNWILLING TO LEAVE
12¡¥¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É ¡Á ¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¡¥á¥É¥ì¡¼
¡¡¡¡BURY THE HATCHLING / JURASSIC WORLD ¡Á Welcome To Jurassic Park
Disc-2¡ÊBlu-ray) ¡¡
01. MUSIC VIDEO¡¡Infinity
02. MUSIC VIDEO¡¡Áó±ê
03. MV Making
04. 826aska¡¡Live Tour Remember -5th- ³®Àû¸ø±é¡¡SPECIAL SELECTION
¡¡¡¡»ª¹¾»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ 2024.11.30
¡¡¡¡¡¤ª¥¸¥ãËâ½÷¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë!!
¢Grand hope
¡¡¡¡£ÌÀÆü¤Ø¡¡
¡¡¡¡¤Å·¾ë±Û¤¨
¡¡¡¡¥²Î·à¡Ö¥«¥ë¥á¥ó¡×¤è¤êÁ°ÁÕ¶Ê
¦¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ê¥Ã¥Â¤Î»àÆ®
¡¡¡¡§¹¹¤ËÆ®¤¦¼ÔÃ£
¡¡¡¡¨µ´»¦Ââ
¡¡¡¡©»å
05. 826aska¡¡Live Tour Remember -5th- ³®Àû¸ø±é¡¡Making & Backstage¡É
¡ÚÉõÆþÆÃÅµ¡Û
Î¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼»ÅÍÍ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØInfinity¡Ù¡ÚTYPE-2¡Û
¢£È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î01Æü
¢£ÉÊÈÖ¡§YCCS-10121/B
¢£·ÁÂÖ¡§CD¡ÜDVD
¢£Äê²Á¡§6050±ß¡ÊÀÇÈ´5500±ß¡Ë
¢£Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FKGMPBJR
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FKGMGC61
¢£¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1200
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
Disc-1¡ÊCD¡ËÁ´10¶Ê¡¡¢¨¡ÚTYPE-1¡Û¶¦ÄÌ¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯½ü¤¯¡Ë
Disc-2¡ÊDVD) ¡¡¢¨¡ÚTYPE-1¡ÛBlu-ray¶¦ÄÌ
¡ÚÉõÆþÆÃÅµ¡Û
Î¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼»ÅÍÍ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØInfinity¡Ù¡ÚTYPE-3¡Û
¢£È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î01Æü
¢£ÉÊÈÖ¡§YCCS-10122
¢£·ÁÂÖ¡§CD
¢£Äê²Á¡§3,300±ß¡ÊÀÇÈ´3,000±ß¡Ë
¢£Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FKGHHSYZ
https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0FKGMKLWW
¢£¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1201
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
CD¡¡Á´10¶Ê¡¡¢¨¡ÚTYPE-1¡Û¶¦ÄÌ¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯½ü¤¯¡Ë
¡ãÆÃÅµ¾ðÊó¡ä
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Amazon
¢£ÆÃÅµ¡ 826aska ¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInfinity¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
Amazon¤Ç826aska¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInfinity¡Ù(10·î1ÆüÈ¯Çä)¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ÊÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ôÉÕCD¡Ë¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÆÃÅµ²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿±þÊçÃêÁª¤Ç30Ì¾ÍÍ¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§sutudio126 tokyo¡¡¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-6-9¡Ë
ÆâÍÆ¡§ÆÃÅµ²ñ¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö
¡ãÂè1Éô¡ä¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ
¡¡¡¡¡¡¡ãÂè2Éô¡ä¥µ¥¤¥ó¡õ°®¼ê²ñ
¡¡¡¡¡¡¡ãÂè3Éô¡ä¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡õ°®¼ê²ñ
¡¡¡¡¡¡¡ãÂè4Éô¡ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡Ê±þÊçÃêÁª¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê30Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¡Ë
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î8Æü(¶â) 22:00 ¡Á 2025Ç¯9·î14Æü(Æü) 22:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÆÃÅµ²ñ»²²Ã·ôÉÕCD¤Ï³ÆÉôÍ½ÄêËç¿ô¤¬¤¢¤ê¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆÃÅµ¢ ¥á¥¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÆâÍÆ¡§¡Ö¥á¥¬¥¸¥ã¥± (¥é¥ó¥À¥à¤Ç826askaÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÉÕ¾¦ÉÊ)¡×
¤´¹ØÆþ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¥é¥ó¥À¥à¤ÇÅö¤¿¤ë¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥á¥¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢TYPE£±¡Á£³¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë
100Ëç¤º¤ÄÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¤ÈÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1571
¢£826aska¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2001Ç¯8·î26Æü¡¡¡¡
½Ð¿È¡§Ê¡°æ¸©¡¡¡¡
·ì±Õ·¿¡§A·¿¡¡¡¡
À±ºÂ¡§²µ½÷ºÂ
YouTubeÆ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï2²¯5ÀéËü²ó¤òÆÍÇË¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤Ï86Ëü¿ÍÄ¶¡ÊÎáÏÂ7Ç¯7·î¸½ºß¡Ë¡£ºÆÀ¸¿ô100Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÆ°²è¤Ï60ËÜ°Ê¾å¤Î°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡£
5ºÐ¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò¡¢ 8ºÐ¤«¤é¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤ë¡£Æ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥ÈYouTube¤Ë¼«¿È¤Î±éÁÕÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢2016Ç¯1·î¡ÊÅö»þÃæ³Ø2Ç¯À¸¡Ë¤Ë¡ØSTAR WARS¡Ù¤Î±éÁÕ¤¬³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¿Íµ¤¤¬¾å¾º¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
2019Ç¯3·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEPARTURE¡Ù¤Ç¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¡¢YouTube±éÁÕÆ°²è¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£
¡Ú¥³¥ó¥µ¡¼¥È¾ðÊó¡Û
826aska Special Birthday Live
8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡ÅìµþSHIBUYA PLEASURE PLEASURE
826aska Live Tour2025 ¡ÁInfinity¡Á¡¡³«ºÅ·èÄê¡ª
11·î01Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå SPACE14¡¡
11·î09Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ ¥á¥Ë¥³¥ó ¥·¥¢¥¿¡¼Aoi
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ ¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¡https://max5.co.jp/826aska/
