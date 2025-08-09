8歳娘に『かわいすぎて食べちゃいたい』と言ったら→返しに6千いいね「切ない」「ほっぺだけでも～」【ママリ】

「いのちは1つしかないから」8歳娘に真顔で諭され

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ズボラかーちゃん(@zubora_kachan)さんの投稿したエピソードです。かわいい赤ちゃんや動物を見て、「食べちゃいたいくらい可愛い！」と表現することがありますよね。子どもたちがまだ幼い頃は、「食べないで～！」と言いながらも、家族の微笑ましいやりとりが繰り広げられるものですが……。

投稿者・ズボラかーちゃん(@zubora_kachan)さんは、8歳の娘さんに「食べちゃいたい！食べていい？」と聞いたところ、返ってきたのは予想外の言葉でした。

娘が可愛すぎて「食べちゃいたい！食べていい？」って聞いたら、



「いのちは1つしかないから大切にしないとだめだよ」



って8歳に真顔で諭された、土曜の朝9時。

食べちゃいたいくらい可愛い娘さんから返ってきたのは、何とも真っ当な正論。ちょっと切ない回答も、また子どもの成長を感じる瞬間ですね。



この投稿には「息子が小5の時にほっぺにチューしたら「彼女いるんで遠慮して貰える？✋」ってw泣いたわw」「切ない😭ほっぺだけでも～」といった、同じような経験を持つ親御さんからのコメントが多数寄せられていました。



日常のふとしたやり取りの中に、子どもの成長を感じる瞬間があるのですね。食べさせてもらえなかった切なさと、娘さんの確かな成長にほっこりさせられる、素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）