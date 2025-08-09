サッカー日本代表MF堂安律（27）は9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。7日にドイツ1部フライブルクから同1部アイントラハト・フランクフルトへの移籍が決定したばかりだが、新天地を選んだ理由や決め手を語った。

堂安は昨季リーグ戦でいずれも自己最多となる10得点7アシストを記録。移籍市場で大きな注目を集める存在となり、ドルトムントやBミュンヘンなども獲得に関心を示していると報じられていた。Eフランクフルトは昨季リーグ戦3位で欧州CL出場権を獲得。堂安はドイツの伝統クラブと30年6月末までの5年契約を結んだ。

堂安はEフランクフルトへの移籍を決断した理由について「自分の中でW杯が人生の1番の夢に変わってきている。国を変えて戦うべきなのかとかも考えましたけど、W杯で自分のコンディションを100％に持っていくためには試合に出続けなくちゃいけない」と言及。

その上で「ただ、フライブルクの居心地のいい中にずっといてはいけないという思いから、ドイツ国内でステップアップをするのがいいんじゃないかと感じた」と明かした。

さらに「CLがあるというのは、(移籍先を)決めるにあたって一つの要素ではあった」とも語った、