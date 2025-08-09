¡ÖÁ°¤ËÈô¤Ð¤»¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×µð¿Í¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¡ºÊ¥±¥ó¥¸¡¼¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÌÔÂÇ¾Þ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í12-2DeNA¡Ê8Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
»î¹çÁ°¡¢Ä¾¶á5»î¹ç¤Ç19ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¤ÈÂÇÎ¨3³ä5Ê¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤â5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤â¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Á°¤ËÈô¤Ð¤»¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥¥ã¥Ù¥ÃÁª¼ê¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤ÏºÊ¤Î¥±¥ó¥¸¡¼¤µ¤ó¤¬¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖºÊ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡ÊËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ËÂç¤¤¤Â¸ºß¡×¤È²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤Ï7»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.393¤È¤·¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¡£º£¸å¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£