「全国高校野球選手権・１回戦、青藍泰斗−佐賀北」（９日、甲子園球場）

独特のユニホームで話題となっている栃木・青藍泰斗が初戦を迎える。ナインがベンチから姿を現すと、写真に収めようと試みるスタンドのファンの姿もあった。

昨秋から変更されたユニホームは、鮮やかなブルーに白のストライプが特徴的だ。２０２３年秋からチームを率いる青山尚緯監督（２７）は「スクールカラーが青なので、学校の色を出せればと。青一色は結構いらっしゃるので、唯一無二が良いねということでタテジマを入れました」と経緯を説明している。

栃木大会では決勝で延長１０回タイブレークの末に作新学院を破り、前身の葛生時代以来となる３５年ぶり２度目の聖地切符をつかんだ。前回１９９０年夏の甲子園では、初戦で山陽（広島）に４−１の九回２死走者なしから、まさかのサヨナラ負けを喫した歴史がある。悲願の聖地１勝へ、立ちはだかるのは６年ぶり６度目の出場となる佐賀北。２００７年夏に全国制覇を果たし「がばい旋風」を巻き起こした相手に、負けじと“青藍旋風”を起こせるか。