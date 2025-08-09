■女子プロゴルフ 北海道 ｍｅｉｊｉカップ2日目（9日、北海道・札幌国際カントリークラブ 島松コース 6642ヤード パー72）

海外メジャーの全英女子オープンを制し、米女子ツアー初優勝を飾った山下美夢有（24、花王）が、今季の国内ツアーに初出場。初日は12ホールを終えた時点でサスペンデッドとなり、この日は残り6ホールと、2日目の18ホールを回り、トータル4アンダーの15位タイで10日の決勝ラウンドに進んだ。単独トップには9アンダーで、2017年の大会覇者・森田遙（29、フリー）が立った。

初日は12ホールを終えた時点で雷雲接近のためサスペンデッドに。2日目を迎え山下は初日の残り6ホールを2バーディ、1ボギーでまとめ、トータル5バーディ、3ボギーの2アンダー、12位タイでフィニッシュした。

2日目のラウンドで、山下は2番のショートホールでバーディを奪うと、パー4の5番でもバーディと、スコアを2つ上げ4アンダーで前半を終えた。

11番パー4の2打目を、山下は右のラフに打ち込んでしまう。3打目のアプローチは、木の枝に当たってしまい、距離を稼げず。4打目でようやくグリーンに乗せてこのホール、ボギー、スコアを一つ落とす。

続く12番のロングホール。山下は3打目をピンそばにつけるナイスショットを見せ、バーディを取り返し再び4アンダーに戻す。しかし13番パー4、3打目となるグリーンエッジからのアプローチがショートしてしまい、このホール、ボギー。

その後4ホール連続でパーをセーブし、迎えた最終18番パー5。残り92ヤードの3打目をピンそばにつけるナイスショットを見せた山下。2日目をバーディフィニッシュで締めた。

国内ツアーで2022年、23年と2年連続で年間女王となった山下は、今季から米女子ツアーに本格参戦。日本時間の4日に全英女子オープンを制し、ルーキーイヤーで初優勝、メジャー初制覇の快挙を成し遂げた。

【北海道 ｍｅｉｊｉカップ2日目 結果】

1位 森田遙 ⁻9

2位 ささきしょうこ ⁻7

3位 浜崎未来 ⁻6

木村彩子

入谷響

福山恵梨

穴井 詩

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

15位タイ 山下美夢有 ⁻4