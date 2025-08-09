ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 九州新幹線博多〜鹿児島中央で多くの乗客によるダイヤ乱れ 山陽新幹… 九州新幹線博多〜鹿児島中央で多くの乗客によるダイヤ乱れ 山陽新幹線でも遅れ出る（8月9日午後3時10分現在） 九州新幹線博多〜鹿児島中央で多くの乗客によるダイヤ乱れ 山陽新幹線でも遅れ出る（8月9日午後3時10分現在） 2025年8月9日 15時51分 リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によると、9日午後3時10分現在、九州新幹線博多〜鹿児島中央での多くの乗客の影響により、同新幹線と山陽新幹線広島〜博多で列車に遅れが出ている。▶JR九州・運行情報 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト JR九州にあり、西鉄にはない「特急券」って？ 大雨の運行規制で九州新幹線に遅れ 在来線も運行見合わせや遅れ相次ぐ（8月9日午前8時30分現在） 佐賀・JR伊万里駅そばの駐車場で外灯倒れる 鉄製で高さ4.5メートル 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, 鎌倉, イベント, グループウェア, 訪問介護, 徳島, 金属加工, 慰霊祭, 床暖房, 老後