■これまでのあらすじ

夫と芹の疑わしい関係に不信感を募らせた妻は、離婚を決意します。妻との婚約が決まった途端、芹からサシ飲みにやたら誘われるようになった夫でしたが、応じることはなく、結婚するとパタリとやみ、彼女もやがて結婚。しかし部長に昇進した夫が、責任感から芹のプライベートな相談にものるようになると、2人の距離が再び近づいていきます。上司としてやましい気持ちはなかったものの、出張先で取引先の担当者に断られ、2人きりで飲むことになってしまったあの時からおかしくなったと話す夫の言葉を、ずっと話を聞いていた葉山が遮ります。



■その取引先の担当者はお酒の場が好きなはず…

■芹の相談内容に衝撃！■葉山が受けていた相談内容とは真逆で…芹と取引先の担当者を連れて出張に行った際、取引先の担当者が「人と飲むのが苦手だから」と欠席し、夫は芹と2人きりで飲むことに。その席で、芹から夫婦のレスについての相談を受けたといいます。しかし、葉山は「彼はお酒の場が大好きで、断るような人じゃない」と証言。おそらく芹は、最初から誘ってもいなかったのではないかと疑念を抱きます。さらに葉山は、夫が芹からレスの相談を受けていたことを知って驚きます。というのも、芹はこれまで「夫からの誘いを何度も断っている」と葉山に話していたからです。すべての真相はまだ不明ですが、芹が嘘をついていたことだけは確かなようですね。(スズ)