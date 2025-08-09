飲みの席に彼氏が…


最初はみんな普通なのに。付き合った相手の様子がおかしくなっていく／お気楽ポジティブ女の私がメンヘラ製造機になった話（1）

多くの人が経験することのない数々の衝撃体験を持つ女性は、いかにして「メンヘラ製造機」になったのか。

SNSで「衝撃的すぎる…！」と話題になった『メンヘラ製造機だった私が鼻にフォークを刺された話』をご存知ですか？

著者である前田シェリーかりんこさんが、鼻にフォークを刺されるという自身に起こった大事件を描き、次々と襲う困難に立ち向かうその強くたくましい姿に、共感や応援の声が寄せられました。

そんなかりんこさんは、付き合う人がみんな病んでいってしまうことに悩んでいたそうです。

「最初はみんな普通なのに、どうしてこんなことになっちゃんだろう？ でも大丈夫、反省を活かして次こそは上手くやる！」というポジティブさが、新たなトラブルを生んで…!?

かりんこさんの衝撃エピソードをお送りします。

※本記事は前田シェリーかりんこ著の書籍『お気楽ポジティブ女の私がメンヘラ製造機になった話』から一部抜粋・編集しました。

同じ轍は踏まねぇよ‼


ちゃんと向き合っていかなきゃね


本気でめちゃくちゃ楽しかった


異変を感じる事件が起きる


あの人知り合い？




著＝前田シェリーかりんこ／『お気楽ポジティブ女の私がメンヘラ製造機になった話』